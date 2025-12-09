Australien startet Social-Media-Verbot für Jugendliche
- Australien führt Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige ein.
- Betroffene Plattformen: Instagram, TikTok, Facebook, YouTube.
- Kritiker befürchten Ausweichverhalten und rechtliche Probleme.
SYDNEY (dpa-AFX) - Als erstes Land der Welt hat Australien ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren eingeführt. Sie dürfen keine eigenen Konten mehr auf großen Social-Media-Plattformen besitzen. Betroffen sind unter anderem Instagram, Tiktok, Snapchat, Facebook und Youtube. Die Unternehmen hatten ein Jahr lang Zeit, Altersprüfungen einzuführen. Bei Verstößen drohen hohe Bußgelder. Ausgenommen sind Messaging-Dienste wie Whatsapp, E-Mails, Online-Games und Bildungsangebote.
Die Regierung von Premierminister Anthony Albanese will junge Menschen mit dem am Mittwoch (Ortszeit) in Kraft getretenen Gesetz vor Risiken wie Cyber-Mobbing, problematischem Konsum und belastenden Inhalten schützen. Nach eigenen Worten will er ihnen damit auch eine "normale Kindheit" ohne ewiges Scrollen zurückgeben.
Kritiker halten das Verbot für unverhältnismäßig - eine Klage wurde bereits beim Obersten Gericht eingereicht. Viele sind überzeugt, dass Teenager in Down Under lediglich auf andere Dienste ausweichen werden, wo Risiko und Kontrolle noch schwieriger sind. Albanese räumte zuletzt ein, das Gesetz sei "nicht perfekt", werde aber helfen, junge Leben zu retten./cfn/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 196,3 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 19:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -0,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,55 %.
Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,59 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 292,25USD. Von den letzten 8 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 237,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 320,00USD was eine Bandbreite von -13,20 %/+17,19 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Alphabet. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Cathie Wood soll gestern 174.000 Aktien für ihren Fonds gekauft haben. Momentan ist die Aktie leicht überkauft, in Schwächephasen wahrscheinlich ein klarer Kauf.
Ein schönes Rest Wochenende noch. bps
Ein paar Punkte, die so schlicht nicht stimmen:
1. „Absturz ohne Ende“
Alphabet liefert stabile Umsätze, starke Margen und massiven Cashflow. Von einem strukturellen Kollaps ist nichts zu sehen – außer in deiner Interpretation.
2. Elliott-Wave-Argument („Welle 5 ist fertig“)
Das ist Spekulation, kein belastbares Modell. Damit kann man jede mögliche Kursbewegung nachträglich begründen. Für eine Investmententscheidung taugt das allein gar nichts.
3. „KI-Investitionen sind eine Luftnummer“
Alphabet gehört zu den wenigen Unternehmen weltweit, die KI vollständig vertikal integrieren: eigene Chips (TPU), DeepMind, Search-Ads als direkte Monetarisierungsmaschine.
Die Behauptung, dass Alphabet die Kapitalkosten nicht verdient, ignoriert völlig deren Skaleneffekte und Cashflow-Power.
4. „Monopolverlust führt zu Gewinneinbrüchen“
Selbst im Worst Case einer Zerschlagung wäre Alphabet für Aktionäre eher mehr wert (Sum-of-the-Parts). Einzelteile wie Search, YouTube oder Cloud würden separat extrem profitabel laufen.
Ein totaler Margeneinbruch ist kein wahrscheinliches Szenario.
5. „Jede Longposition ist im Risiko“
Das gilt für jede Aktie. Die Aussage bringt keinen Mehrwert.
Kurz:
Dein Szenario basiert auf Emotion, nicht auf Fundamentaldaten. Alphabet hat Risiken – aber KI als „Luftnummer“ und ein „Absturz ohne Ende“ sind fachlich nicht haltbar