Australien startet Social-Media-Verbot für Jugendliche

Kritiker halten das Verbot für unverhältnismäßig - eine Klage wurde bereits beim Obersten Gericht eingereicht. Viele sind überzeugt, dass Teenager in Down Under lediglich auf andere Dienste ausweichen werden, wo Risiko und Kontrolle noch schwieriger sind. Albanese räumte zuletzt ein, das Gesetz sei "nicht perfekt", werde aber helfen, junge Leben zu retten./cfn/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 196,3 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 19:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um -0,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,55 %.

Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,59 Bil..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 292,25USD. Von den letzten 8 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 237,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 320,00USD was eine Bandbreite von -13,20 %/+17,19 % bedeutet.