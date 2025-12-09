Nach der Tragödie kommt Hongkong zusammen, um wiederaufzubauen

In der Wohnanlage Wang Fuk Court in Tai Po sind die Bewohner in aller Stille in ihre Wohnungen zurückgekehrt, die sie nie wieder bewohnen können – einige zum ersten Mal seit dem verheerenden Brand am 26. November. Viele kamen nur, um das Wenige zu holen, das sie tragen konnten. Aber sie waren nicht allein.

BEIJING, 9. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- CGTN veröffentlichte einen Artikel über die Rettungs- und Wiederaufbaumaßnahmen nach dem verheerenden Brand in Tai Po in der Sonderverwaltungsregion Hongkong (HKSAR), in dem die gemeinsamen Anstrengungen der Zentralregierung und der HKSAR-Regierung, der Einwohner Hongkongs, der Freiwilligen vom Festland und verschiedener Bereiche der Gesellschaft hervorgehoben wurden.

Gruppen von Freiwilligen standen bereit, um ihnen beim Einpacken ihrer Habseligkeiten zu helfen und die Familien zu den wartenden Transportern zu führen. In der Nähe stand ein unbeaufsichtigter Lastwagen mit offenen Türen, der mit Getränkeflaschen, Kartons und Plastiktüten beladen war – kostenlos für jeden, der sie brauchte.

Zu denjenigen, die ihre Hilfe anboten, gehörte Wong Chi-chuen, ein 58-jähriger Taxifahrer. Fünf Tage lang hatten Wong und seine Kollegen die Bewohner kostenlos befördert. „Wir fangen um acht Uhr an und hören erst spät auf", sagte er. „Ja, es schadet unserem Einkommen, aber den Menschen zu helfen ist wichtiger."

Von langen Schlangen freiwilliger Helfer bis hin zu kontinuierlichen Spenden aus der gesamten Gesellschaft hat Hongkong in bemerkenswertem Umfang mobilisiert, um die von der Tragödie betroffenen Familien zu unterstützen.

Regierung intensiviert Unterstützung

Nach dem Brand rief der chinesische Präsident Xi Jinping sofort dazu auf, alle Anstrengungen zu unternehmen, um den Brand zu löschen und die Zahl der Opfer und Verluste zu minimieren. Außerdem sprach er den Familien der Opfer und allen vom Brand Betroffenen sein tiefes Beileid und Mitgefühl aus.

Die Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong (HKSAR) leitete bereits wenige Stunden nach der Katastrophe eine stadtweite Rettungs- und Umsiedlungsaktion ein. Noch in der gleichen Nacht wurden in ganz Tai Po Notunterkünfte eingerichtet, und es wurden sofort Sofortzahlungen geleistet.

Bis zum 5. Dezember waren 1.369 Bewohner in Jugendherbergen, Lagern und Hotelzimmern untergebracht worden. Weitere 2.499 Personen sind in Übergangswohnungen umgezogen. Chief Executive John Lee versprach, dass "keine betroffene Familie zurückgelassen wird" und sagte, dass die Unterkunft während der gesamten Wiederaufbauphase kostenlos sein wird.