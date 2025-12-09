    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJPMorgan Chase AktievorwärtsNachrichten zu JPMorgan Chase

    AKTIE IM FOKUS

    JPMorgan unter Druck - Aussagen zum Konsumumfeld und Kosten

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan-Aktien fallen nach Aussagen von Marianne Lake.
    • Konsumumfeld wirkt fragiler, Kostenprognose steigt.
    • Zinssenkung von 0,25% wird am Mittwoch erwartet.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien der US-Großbank JPMorgan sind am Dienstag nach Äußerungen der Chefin des Bereichs Consumer & Community Banking unter Druck geraten. Marianne Lake sagte auf einer von Goldman Sachs ausgerichteten Branchenkonferenz für Finanzdienstleiter, dass das Konsumumfeld ein wenig fragiler erscheine. Zudem sprach sie mit Blick auf 2026 von Kosten für die Bank von insgesamt 105 Milliarden Dollar, während Analysten laut Bloomberg-Daten im Schnitt mit Nicht-Zinsaufwendungen von 101 Milliarden rechnen.

    Für die JPMorgan-Papiere ging es daraufhin um zuletzt rund drei Prozent auf rund 306 Dollar nach unten. Damit bleiben sie aber nahe am Rekordhoch von gut 322 Dollar aus dem November. Die Aktienkurse der Konkurrenten Citigroup und Wells Fargo sanken jeweils um gut ein halbes Prozent.

    Angesichts der Äußerungen wird es mit Blick auf die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch umso interessanter. Am Markt wird im Grunde von einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte ausgegangen. Das würde Anschaffungen auf Pump für Konsumenten günstiger machen. Offen ist derweil noch der weitere Zinspfad der Fed./mis/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JPMorgan Chase Aktie

    Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,23 % und einem Kurs von 259,5 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 19:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JPMorgan Chase Aktie um +1,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von JPMorgan Chase bezifferte sich zuletzt auf 707,38 Mrd..

    JPMorgan Chase zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 54,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 300,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 255,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 343,00USD was eine Bandbreite von -2,24 %/+31,49 % bedeutet.




    3 im Artikel enthaltene Werte
