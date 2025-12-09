JPMorgan unter Druck - Aussagen zum Konsumumfeld und Kosten

Angesichts der Äußerungen wird es mit Blick auf die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch umso interessanter. Am Markt wird im Grunde von einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte ausgegangen. Das würde Anschaffungen auf Pump für Konsumenten günstiger machen. Offen ist derweil noch der weitere Zinspfad der Fed./mis/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JPMorgan Chase Aktie

Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,23 % und einem Kurs von 259,5 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 19:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JPMorgan Chase Aktie um +1,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,68 %.

Die Marktkapitalisierung von JPMorgan Chase bezifferte sich zuletzt auf 707,38 Mrd..

JPMorgan Chase zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 54,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 300,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 255,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 343,00USD was eine Bandbreite von -2,24 %/+31,49 % bedeutet.