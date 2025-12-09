Stern School of Business an der NYU Abu Dhabi veröffentlicht ersten Financial Center Competitiveness Index

New York , London und Singapur die drei wichtigsten globalen Finanzzentren

ABU DHABI, VAE, 9. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die Stern School of Business an der NYU Abu Dhabi (Stern at NYUAD), eine der weltweit führenden Wirtschaftshochschulen, hat heute auf dem Global Markets Summit während der Abu Dhabi Finance Week den ersten Financial Center Competitiveness Index (FCCI) veröffentlicht. Der Index bewertet internationale Finanzzentren weltweit und sieht New York, London und Singapur auf den Plätzen eins bis drei. Der Index unterstreicht den wachsenden Einfluss des Golfkooperationsrates in einer Landschaft, die lange Zeit von etablierten Finanzzentren geprägt war, und platziert Abu Dhabi auf Platz 12 und Dubai auf Platz 14, Riad auf Platz 26 und Doha auf Platz 29.

In einer immer komplexeren globalen Wirtschaftslandschaft zeigen herkömmliche Indizes zwar Rankings, doch sie erläutern selten die Faktoren, welche diese bestimmen. Der FCCI schließt diese Lücke. Unter Einsatz von Data Science verbindet der FCCI datengetriebene Rankings mit strategischer Analyse. Er verschafft politischen Entscheidungsträgern einen klareren Blick darauf, wie sich Finanzzentren vergleichen und im Wettbewerb positionieren, unterstützt aufstrebende Standorte bei der strategischen Wachstumsplanung und hilft Entscheidungsträgern, sich in einer zunehmend komplexen globalen Wirtschaftslandschaft zu orientieren.

Das Institut fördert die Forschung zur Entwicklung der globalen Wirtschaftsordnung und legt dabei einen Schwerpunkt auf die Rolle internationaler Finanzzentren. Durch die Schaffung eines systematischen Benchmarks für Finanzzentren bietet es politischen Entscheidungsträgern, Wirtschaftsführern und Investoren einen evidenzbasierten Rahmen, um sich in den sich wandelnden globalen Dynamiken zurechtzufinden.

„Internationale Finanzzentren gehören zu den deutlichsten Indikatoren dafür, wie sich die globale Wirtschaft verändert", sagt Rob Salomon, Dekan der Stern at NYUAD. „Mit dem FCCI und dem Institute for Global Financial Competitiveness wollten wir über reine Ranglisten hinausgehen und eine forschungsbasierte Perspektive darauf bieten, wie Finanzzentren entstehen und sich entwickeln. Die starke Performance der Städte in der Golfregion zeigt, wie schnell sich neue Zentren entwickeln können, wenn Politik, Regulierung, Talent und Innovation Hand in Hand gehen."