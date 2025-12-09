    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Marktgeflüster

    Die Trump-Fed - und ihr mächtiger Gegenspieler!

    Aber da gibt es einen mächtigen, disziplinierenden Gegenspieler: die Anleihemärkte!

    Die Märkte warten auf die morgige Entscheidung der Fed - Donald Trump hat klar gemacht, dass der kommende Fed-Chef die Zinsen auf jeden Fall senken müsse! Und das obwohl Trump in einem Interview über die angeblich doch so starke US-Wirtschaft schwärmte - aber warum dann die Zinsen senken? Der neue Fed-Chef ist vermutlich Kevin Hassett, der bislang nicht durch unabhängige Denken aufgefallen ist - also das tun wird, was ihm Trump aufträgt. Aber da gibt es einen mächtigen, disziplinierenden Gegenspieler: die Anleihemärkte! Denn das sind die Käufer der US-Schulden - und wenn diese in einen Kaufstreik eintreten, nützen auch sinkende Zinsen nichts mehr..

    Werbung: Wie Sie mit Qualitätsaktien Ihr Depot vor dem KI-Crash schützen

    hier zum Webinar anmelden (10.12.2025 - 18:30 Uhr)

    Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools
    https://www.investing-referral.com/fugi/

    3. Handelskrieg mit USA weitet sich aus: China stoppt Silber-Exporte

     

    Das Video "Die Trump-Fed - und ihr mächtiger Gegenspieler!" sehen Sie hier..



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Verfasst von Markus Fugmann
