Die Trump-Fed - und ihr mächtiger Gegenspieler!

Die Märkte warten auf die morgige Entscheidung der Fed - Donald Trump hat klar gemacht, dass der kommende Fed-Chef die Zinsen auf jeden Fall senken müsse! Und das obwohl Trump in einem Interview über die angeblich doch so starke US-Wirtschaft schwärmte - aber warum dann die Zinsen senken? Der neue Fed-Chef ist vermutlich Kevin Hassett, der bislang nicht durch unabhängige Denken aufgefallen ist - also das tun wird, was ihm Trump aufträgt. Aber da gibt es einen mächtigen, disziplinierenden Gegenspieler: die Anleihemärkte! Denn das sind die Käufer der US-Schulden - und wenn diese in einen Kaufstreik eintreten, nützen auch sinkende Zinsen nichts mehr..

