Börsen Update USA - 09.12. - Dow Jones schwach -0,23 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (19:59:48) bei 47.635,21 PKT und fällt um -0,23 %.
Top-Werte: Goldman Sachs Group +1,46 %, Cisco Systems +1,35 %, Salesforce +0,87 %, Procter & Gamble +0,85 %, Walmart +0,76 %
Flop-Werte: JPMorgan Chase -4,10 %, Boeing -2,40 %, Verizon Communications -2,28 %, Merck & Co -2,05 %, NVIDIA -2,04 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.686,13 PKT und steigt um +0,19 %.
Top-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +4,61 %, AppLovin Registered (A) +4,17 %, Airbnb Registered (A) +3,11 %, Warner Bros. Discovery (A) +2,91 %, CoStar Group +2,60 %
Flop-Werte: O'Reilly Automotive -4,03 %, NVIDIA -2,04 %, The Kraft Heinz Company -1,77 %, Old Dominion Freight Line -1,73 %, ON Semiconductor -1,55 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.851,51 PKT und steigt um +0,04 %.
Top-Werte: Apollo Global Management +6,56 %, KKR +5,13 %, Newmont Corporation +4,82 %, KeyCorp +4,34 %, AppLovin Registered (A) +4,18 %
Flop-Werte: Autozone -6,98 %, JPMorgan Chase -4,10 %, O'Reilly Automotive -4,03 %, Rollins -3,66 %, Verisign -2,85 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.