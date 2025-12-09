Börsen Update USA - 09.12. - Dow Jones schwach -0,23 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:48) bei 47.635,21 PKT und fällt um -0,23 %.

Top-Werte: Goldman Sachs Group +1,46 %, Cisco Systems +1,35 %, Salesforce +0,87 %, Procter & Gamble +0,85 %, Walmart +0,76 %

Flop-Werte: JPMorgan Chase -4,10 %, Boeing -2,40 %, Verizon Communications -2,28 %, Merck & Co -2,05 %, NVIDIA -2,04 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.686,13 PKT und steigt um +0,19 %.

Top-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +4,61 %, AppLovin Registered (A) +4,17 %, Airbnb Registered (A) +3,11 %, Warner Bros. Discovery (A) +2,91 %, CoStar Group +2,60 %

Flop-Werte: O'Reilly Automotive -4,03 %, NVIDIA -2,04 %, The Kraft Heinz Company -1,77 %, Old Dominion Freight Line -1,73 %, ON Semiconductor -1,55 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.851,51 PKT und steigt um +0,04 %.

Top-Werte: Apollo Global Management +6,56 %, KKR +5,13 %, Newmont Corporation +4,82 %, KeyCorp +4,34 %, AppLovin Registered (A) +4,18 %

Flop-Werte: Autozone -6,98 %, JPMorgan Chase -4,10 %, O'Reilly Automotive -4,03 %, Rollins -3,66 %, Verisign -2,85 %