Autozone Aktie kommt unter die Räder - 09.12.2025

Mit einer Performance von -6,98 % musste die Autozone Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Autozone Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,07 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 3.011,00€, mit einem Minus von -6,98 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

AutoZone ist der führende US-Einzelhändler für Kfz-Teile, mit einem breiten Sortiment und starkem Kundenservice, konkurriert mit O'Reilly und Advance Auto Parts.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Autozone Aktionäre einen Verlust von -9,83 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,80 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,31 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Autozone einen Anstieg von +4,92 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,04 % geändert.

Autozone Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,80 % 1 Monat +1,31 % 3 Monate -9,83 % 1 Jahr +3,93 %

Informationen zur Autozone Aktie

Es gibt 17 Mio. Autozone Aktien. Damit ist das Unternehmen 50,15 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zum Wochenstart wollten sich die Anleger an der Wall Street mit Blick auf die morgige Zinsentscheidung der US-Notenbank mit Neuengagements nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,35 Prozent auf 6.847 Punkte nach. Es gab 343 Verlierer und lediglich 156 Gewinner. Das Abwärtsvolumen betrug 58 Prozent des Gesamtvolumens. 27 neuen 52-Wochen-Hochs standen neun Tiefs gegenüber. Der Volatilitätsindex VIX stieg um 1,25 Punkte auf 16,66 Zäh...

MEMPHIS, Tenn., Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) - AutoZone, Inc. (NYSE: AZO) today reported net sales of $4.6 billion for its first quarter (12 weeks) ended November 22, 2025, an increase of 8.2% from the first quarter of fiscal 2025 (12 weeks). …

Autozone Aktie jetzt kaufen?

Ob die Autozone Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Autozone Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.