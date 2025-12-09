    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Anleger halten sich vor US-Zinsentscheidung zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger abwartend vor Fed-Zinsentscheidung, Dow -0,3%
    • JPMorgan-Aktien fallen nach fragilen Konsumaussagen
    • CVS Health und Ares Management mit Kursgewinnen
    Aktien New York - Anleger halten sich vor US-Zinsentscheidung zurück
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Einen Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben es die Anleger an den US-Aktienbörsen ruhig angehen lassen. Der Dow Jones Industrial sank am Dienstag zuletzt um 0,3 Prozent auf 47.599 Punkte. Der marktbreite S&P 500 tendierte kaum verändert bei 6.849 Zählern. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,2 Prozent nach oben auf 25.672 Punkte.

    Eine weitere Zinssenkung der US-Notenbank Fed um 0,25 Prozentpunkte ist am Markt eingepreist. Inzwischen machen aber Sorgen die Runde, dass die Währungshüter bei ihren weiteren Zinsschritten etwas weniger forsch vorgehen könnten als bisher gedacht. "Die eigentliche Frage ist, wie steil der Weg der Lockerung von hier aus aussieht", schrieb Marktanalyst Matt Britzman vom Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown. Er selbst hält es für sehr wahrscheinlich, dass die Fed zunächst eine Zinspause einlegen wird.

    Die Aktien der US-Großbank JPMorgan gerieten nach Äußerungen der Chefin des Bereichs Consumer & Community Banking unter Druck. Marianne Lake sagte auf einer Konferenz für Finanzdienstleiter, dass das Konsumumfeld ein wenig fragiler erscheine. Zudem sprach sie mit Blick auf 2026 von Kosten für die Bank von insgesamt 105 Milliarden Dollar, während Analysten laut Bloomberg-Daten im Schnitt mit Nicht-Zinsaufwendungen von 101 Milliarden rechnen. Für die JPMorgan-Papiere ging es daraufhin um zuletzt 4,7 Prozent nach unten.

    Die Papiere von CVS Health stiegen um 2,9 Prozent. Der Pharmahändler veröffentlichte einen Gewinnausblick für 2026, der über den Analystenerwartungen lag.

    Für die Titel von Autozone ging es um 6,7 Prozent in die Tiefe. Umsatz und Gewinn des Autoteilehändlers für das erste Geschäftsquartal hatten die Konsensschätzungen verfehlt.

    Die Aktien des Investmenthauses Ares Management stiegen um 8,7 Prozent. Die Titel werden ab Donnerstag im marktbreiten Aktienindex S&P 500 die Aktien des Snack-Herstellers Kellanova ersetzen./edh/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JPMorgan Chase Aktie

    Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,86 % und einem Kurs von 3.014 auf Tradegate (09. Dezember 2025, 19:55 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JPMorgan Chase Aktie um +1,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von JPMorgan Chase bezifferte sich zuletzt auf 707,38 Mrd..

    JPMorgan Chase zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 54,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2600 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 300,43USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 255,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 343,00USD was eine Bandbreite von -2,24 %/+31,49 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
