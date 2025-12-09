Besonders beachtet!
O'Reilly Automotive Aktie mit Kursrutsch - -4,32 % - 09.12.2025
Am 09.12.2025 ist die O'Reilly Automotive Aktie, bisher, um -4,32 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der O'Reilly Automotive Aktie.
O'Reilly Automotive ist ein führender US-Einzelhändler für Kfz-Teile und Zubehör, bekannt für sein breites Sortiment und exzellenten Kundenservice. Hauptkonkurrenten sind AutoZone und Advance Auto Parts. Das Unternehmen hebt sich durch ein dichtes Filialnetz und effiziente Lieferketten ab.
O'Reilly Automotive aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.12.2025
Am heutigen Handelstag musste die O'Reilly Automotive Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,32 % im Minus. Die Talfahrt der O'Reilly Automotive Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,51 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 80,87€, mit einem Minus von -4,32 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?
Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten O'Reilly Automotive Aktionäre einen Verlust von -7,09 % hinnehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die O'Reilly Automotive Aktie damit um -3,26 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,33 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in O'Reilly Automotive eine positive Entwicklung von +10,00 % erlebt.
Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,13 % geändert.
O'Reilly Automotive Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,26 %
|1 Monat
|+0,33 %
|3 Monate
|-7,09 %
|1 Jahr
|+6,20 %
Informationen zur O'Reilly Automotive Aktie
Es gibt 844 Mio. O'Reilly Automotive Aktien. Damit ist das Unternehmen 68,34 Mrd.EUR € wert.
Börsen Update USA - 09.12. - Dow Jones schwach -0,23 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Börsenstart USA - 09.12. - Dow Jones stark +0,30 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
O'Reilly Automotive Aktie jetzt kaufen?
Ob die O'Reilly Automotive Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur O'Reilly Automotive Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.