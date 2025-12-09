Habona startet Fonds 09

Starke Betreiber – starke Formate: Fonds 08 kurz vor Abschluss der Investitionsphase; Collage: Habona Invest

Die Habona Invest Gruppe startet den Vertrieb des Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09. Der Kurzläufer-Fonds setzt die Produktstrategie des Unternehmens fort. Der Fonds sieht den Erwerb von rund 20 Nahversorgungsimmobilien in verschiedenen Regionen Deutschlands vor. „Nahversorger bieten stabile, planbare Cashflows auf Basis weitgehend konjunkturunabhängiger Lebensmittelumsätze“, sagt Johannes Palla, geschäftsführender Gesellschafter der Habona Gruppe. Geplant ist ein Eigenkapitalvolumen von 50 Mio. Euro und ein Gesamtinvestitionsvolumen von 95 Mio. Euro.

Kurze Laufzeit und attraktives Rendite-Risiko-Profil

Der Habona Fonds 09 stellt über eine geplante Laufzeit von sechs Jahren einen Gesamtmittelrückfluss von 130 % nach Steuern in Aussicht, was einer Rendite von 4 % p.a. nach Steuern entspricht. Die halbjährlichen Ausschüttungen sollen erneut durch langfristige Mietverträge mit systemrelevanten Handelsketten wie REWE und EDEKA getragen werden.

Anleger partizipieren von Ankaufschancen

„Es ist ein gutes Zeitfenster für selektive Käufe. Wir beobachten eine zunehmende Verkaufsbereitschaft, zudem ist der Bieterwettbewerb überschaubar. Damit bietet der Markt Chancen für Zukäufe mit attraktiven Renditen“, sagt Johannes Palla.

„Darüber hinaus ist das Segment der Nahversorgung von Konjunkturschwankungen kaum betroffen und bietet daher

Stabilität für Investoren“, ergänzt Palla.

Struktur: bewährte Partnerschaften für Management und Kontrolle

Wie bei den Vorgängerfonds setzt Habona auf etablierte Strukturen: Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH fungiert als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft und übernimmt Portfolio- und Risikomanagement. Die Verwahrstellenfunktion liegt erneut bei der

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG.

Habona Invest 2025 – ein starkes Jahr

Insgesamt hat Habona für seine Fonds in diesem Jahr bereits 30 Nahversorgungsimmobilien mit einem Gesamtvolumen von 166 Mio. Euro erworben – nahezu alle im Rahmen exklusiver Off-Market-Prozesse.

Damit wächst das verwaltete Nahversorgungsportfolio auf 228 Immobilien mit einem Gesamtwert von rund 1,1 Mrd. Euro.

Ein starkes Signal für die anhaltende Nachfrage nach stabiler Nahversorgungsinfrastruktur – und für die Leistungsfähigkeit des Habona-Transaktionsteams.

Disclaimer

Dies ist eine Marketing-Anzeige, die von der Habona Invest Consulting GmbH verfasst wurde, einem Unternehmen der Habona Gruppe, die mit der Investmentstrategie der Habona Invest GmbH betraut ist. Sie dient nicht der Anlagevermittlung oder Anlageberatung. Datenquelle ist Habona, soweit keine anderen Quellen angegeben wurden.

Über Habona Invest

Die Habona Invest GmbH ist ein auf Nah- und Grundversorgung spezialisierter Investment- und Asset Manager mit Sitz in Frankfurt am Main sowie weiteren Standorten in Bozen und Hamburg. Das Unternehmen bietet Privat- und institutionellen Anlegern Beteiligungsmöglichkeiten in Assetklassen, die der nicht-zyklischen Deckung von Grundbedürfnissen dienen.



