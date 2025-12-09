    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Habona startet Fonds 09

    BaFin gibt Vertrieb frei - Investitionspipeline bereits gut gefüllt

    Starke Betreiber – starke Formate: Fonds 08 kurz vor Abschluss der Investitionsphase; Collage: Habona Invest

    Die Habona Invest Gruppe startet den Vertrieb des Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09. Der Kurzläufer-Fonds setzt die Produktstrategie des Unternehmens fort. Der Fonds sieht den Erwerb von rund 20 Nahversorgungsimmobilien in verschiedenen Regionen Deutschlands vor. „Nahversorger bieten stabile, planbare Cashflows auf Basis weitgehend konjunkturunabhängiger Lebensmittelumsätze“, sagt Johannes Palla, geschäftsführender Gesellschafter der Habona Gruppe. Geplant ist ein Eigenkapitalvolumen von 50 Mio. Euro und ein Gesamtinvestitionsvolumen von 95 Mio. Euro. 

    Kurze Laufzeit und attraktives Rendite-Risiko-Profil

    Der Habona Fonds 09 stellt über eine geplante Laufzeit von sechs Jahren einen Gesamtmittelrückfluss von 130 % nach Steuern in Aussicht, was einer Rendite von 4 % p.a. nach Steuern entspricht. Die halbjährlichen Ausschüttungen sollen erneut durch langfristige Mietverträge mit systemrelevanten Handelsketten wie REWE und EDEKA getragen werden. 

    Anleger partizipieren von Ankaufschancen 

    „Es ist ein gutes Zeitfenster für selektive Käufe. Wir beobachten eine zunehmende Verkaufsbereitschaft, zudem ist der Bieterwettbewerb überschaubar. Damit bietet der Markt Chancen für Zukäufe mit attraktiven Renditen“, sagt Johannes Palla. 
    „Darüber hinaus ist das Segment der Nahversorgung von Konjunkturschwankungen kaum betroffen und bietet daher 
    Stabilität für Investoren“, ergänzt Palla.

    Struktur: bewährte Partnerschaften für Management und Kontrolle 

    Wie bei den Vorgängerfonds setzt Habona auf etablierte Strukturen: Die HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH fungiert als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft und übernimmt Portfolio- und Risikomanagement. Die Verwahrstellenfunktion liegt erneut bei der 
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG. 

    Habona Invest 2025 – ein starkes Jahr

    Insgesamt hat Habona für seine Fonds in diesem Jahr bereits 30 Nahversorgungsimmobilien mit einem Gesamtvolumen von 166 Mio. Euro erworben – nahezu alle im Rahmen exklusiver Off-Market-Prozesse.
    Damit wächst das verwaltete Nahversorgungsportfolio auf 228 Immobilien mit einem Gesamtwert von rund 1,1 Mrd. Euro.
    Ein starkes Signal für die anhaltende Nachfrage nach stabiler Nahversorgungsinfrastruktur – und für die Leistungsfähigkeit des Habona-Transaktionsteams.

    Disclaimer

    Dies ist eine Marketing-Anzeige, die von der Habona Invest Consulting GmbH verfasst wurde, einem Unternehmen der Habona Gruppe, die mit der Investmentstrategie der Habona Invest GmbH betraut ist. Sie dient nicht der Anlagevermittlung oder Anlageberatung. Datenquelle ist Habona, soweit keine anderen Quellen angegeben wurden.

    Über Habona Invest

    Die Habona Invest GmbH ist ein auf Nah- und Grundversorgung spezialisierter Investment- und Asset Manager mit Sitz in Frankfurt am Main sowie weiteren Standorten in Bozen und Hamburg. Das Unternehmen bietet Privat- und institutionellen Anlegern Beteiligungsmöglichkeiten in Assetklassen, die der nicht-zyklischen Deckung von Grundbedürfnissen dienen.


     

     


    Autor
    Manuel Jahn
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Manuel Jahn entwickelt für die Habona, einem Anbieter alternativer Immobilieninvestments mit dem Fokus Nahversorgung und Kindergärten, zukunftsgerichtete Fondsstrategien, die auf die gesellschaftlichen Megatrends und deren Auswirkungen auf Handel und Konsum reagieren. In den letzten 20 Jahren mit Stationen bei Projektentwicklung, Finanzierung und Konsumforschung hat er europaweite Beratungsmandate im Einzelhandelssektor betreut und dabei Expertenstatus erlangt. Manuel Jahn stellt der Immobilienwirtschaft seine Erfahrung schon seit Jahren durch vielfältiges Engagement zur Verfügung, u.a. im Rat der Immobilienweisen, als Beiträger des Frühjahrsgutachtens der Immobilienwirtschaft, beratend für die HypZert sowie als Dozent in der ZIA-Akademie.
    Mehr anzeigen
    Verfasst von Manuel Jahn
