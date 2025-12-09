Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 09.12.2025
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.12.2025 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +4,65 %
Tagesperformance: +4,65 %
Platz 1
Performance 1M: +9,14 %
Performance 1M: +9,14 %
O'Reilly Automotive
Tagesperformance: -3,76 %
Tagesperformance: -3,76 %
Platz 2
Performance 1M: +0,33 %
Performance 1M: +0,33 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: +3,55 %
Tagesperformance: +3,55 %
Platz 3
Performance 1M: -24,08 %
Performance 1M: -24,08 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Microstrategy im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Die Aktie fiel in den letzten 14 Tagen um über 40%. Anleger äußern Bedenken zur finanziellen Stabilität, insbesondere nach der Ankündigung, Bitcoin verkaufen zu müssen, um Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Die kürzliche Kapitalaufnahme von 1,4 Mrd. USD durch Aktienausgabe wird als kurzfristige Lösung betrachtet, wirft jedoch Fragen zur langfristigen Strategie auf.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: +3,47 %
Tagesperformance: +3,47 %
Platz 4
Performance 1M: +20,42 %
Performance 1M: +20,42 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Warner Bros. Discovery (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Warner Bros. Discovery (A) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ. Anleger diskutieren ein Übernahmeangebot von Paramount über 30 USD, was einige als realistisch erachten. Während Optimismus auf 30-40 USD besteht, gibt es auch Skepsis bezüglich der Finanzierung des Angebots. Insgesamt herrscht vorsichtiger Optimismus.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Warner Bros. Discovery (A) eingestellt.
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +2,97 %
Tagesperformance: +2,97 %
Platz 5
Performance 1M: +9,35 %
Performance 1M: +9,35 %
CoStar Group
Tagesperformance: +2,96 %
Tagesperformance: +2,96 %
Platz 6
Performance 1M: -2,45 %
Performance 1M: -2,45 %
Marvell Technology
Tagesperformance: -2,94 %
Tagesperformance: -2,94 %
Platz 7
Performance 1M: -1,36 %
Performance 1M: -1,36 %
Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: +2,80 %
Tagesperformance: +2,80 %
Platz 8
Performance 1M: +0,32 %
Performance 1M: +0,32 %
NVIDIA
Tagesperformance: -2,35 %
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 9
Performance 1M: -1,31 %
Performance 1M: -1,31 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist geprägt von hoher Volatilität und Unsicherheiten bezüglich der Exporte nach China. Technisch ist die 50-Tage-Linie entscheidend; ein Ausbruch könnte zu einer Aufwärtsbewegung führen. Insgesamt bleibt die Stimmung bullisch, jedoch fehlen klare Kaufsignale, was die Kursentwicklung der letzten 14 Tage beeinflusst.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte