Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 09.12.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Microstrategy im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Die Aktie fiel in den letzten 14 Tagen um über 40%. Anleger äußern Bedenken zur finanziellen Stabilität, insbesondere nach der Ankündigung, Bitcoin verkaufen zu müssen, um Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Die kürzliche Kapitalaufnahme von 1,4 Mrd. USD durch Aktienausgabe wird als kurzfristige Lösung betrachtet, wirft jedoch Fragen zur langfristigen Strategie auf.