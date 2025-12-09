Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 09.12.2025
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.12.2025 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Autozone
Tagesperformance: -7,29 %
Platz 1
Performance 1M: +1,31 %
Apollo Global Management
Tagesperformance: +6,24 %
Platz 2
Performance 1M: +3,08 %
Newmont Corporation
Tagesperformance: +5,40 %
Platz 3
Performance 1M: +6,47 %
KKR
Tagesperformance: +5,29 %
Platz 4
Performance 1M: +6,46 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: +4,64 %
Platz 5
Performance 1M: +9,14 %
Rollins
Tagesperformance: -4,62 %
Platz 6
Performance 1M: +2,67 %
F5
Tagesperformance: +4,13 %
Platz 7
Performance 1M: +0,33 %
Blackstone
Tagesperformance: +4,00 %
Platz 8
Performance 1M: +2,87 %
Albemarle
Tagesperformance: +3,95 %
Platz 9
Performance 1M: +28,77 %
O'Reilly Automotive
Tagesperformance: -3,93 %
Platz 10
Performance 1M: +0,33 %
KeyCorp
Tagesperformance: +3,90 %
Platz 11
Performance 1M: +7,38 %
JPMorgan Chase
Tagesperformance: -3,89 %
Platz 12
Performance 1M: -0,40 %
Uber Technologies
Tagesperformance: -3,73 %
Platz 13
Performance 1M: -0,24 %
Campbell Soup
Tagesperformance: -3,64 %
Platz 14
Performance 1M: -1,84 %
CVS Health
Tagesperformance: +3,53 %
Platz 15
Performance 1M: -4,07 %
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: +3,46 %
Platz 16
Performance 1M: +0,93 %
Warner Bros. Discovery (A)
Tagesperformance: +3,38 %
Platz 17
Performance 1M: +20,42 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Warner Bros. Discovery (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Warner Bros. Discovery (A) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ. Anleger diskutieren ein Übernahmeangebot von Paramount über 30 USD, was einige als realistisch erachten. Während Optimismus auf 30-40 USD besteht, gibt es auch Skepsis bezüglich der Finanzierung des Angebots. Insgesamt herrscht vorsichtiger Optimismus.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Warner Bros. Discovery (A) eingestellt.
Targa Resources
Tagesperformance: +3,36 %
Platz 18
Performance 1M: +3,22 %
Verisign
Tagesperformance: -2,99 %
Platz 19
Performance 1M: +3,01 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +2,99 %
Platz 20
Performance 1M: +9,35 %
Invesco
Tagesperformance: +2,96 %
Platz 21
Performance 1M: +9,80 %
Welltower
Tagesperformance: -2,94 %
Platz 22
Performance 1M: +5,12 %
EPAM Systems
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 23
Performance 1M: +15,15 %
CoStar Group
Tagesperformance: +2,91 %
Platz 24
Performance 1M: -2,45 %
TKO GROUP HOLDINGS Registered (A)
Tagesperformance: -2,91 %
Platz 25
Performance 1M: +8,71 %
Corning
Tagesperformance: +2,90 %
Platz 26
Performance 1M: +2,31 %
Builders Firstsource
Tagesperformance: -2,89 %
Platz 27
Performance 1M: -2,92 %
Boeing
Tagesperformance: -2,85 %
Platz 28
Performance 1M: +4,89 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Boeing
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Boeing im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend optimistisch, trotz gemischter Erwartungen für 2025. Positive Cash Flow Nachrichten und höhere Auslieferungen stärken das Vertrauen. Anleger sehen Boeing als unterbewertet im Vergleich zu Airbus, trotz bestehender Herausforderungen. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen Anstieg, was die bullishen Ansichten unterstützt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Boeing eingestellt.
D.R. Horton
Tagesperformance: -2,83 %
Platz 29
Performance 1M: +4,20 %
Lennar Registered (A)
Tagesperformance: -2,81 %
Platz 30
Performance 1M: -2,45 %
Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: +2,81 %
Platz 31
Performance 1M: +0,32 %
Pentair
Tagesperformance: -2,79 %
Platz 32
Performance 1M: -3,75 %
Ulta Beauty
Tagesperformance: +2,71 %
Platz 33
Performance 1M: +13,43 %
Henry Schein
Tagesperformance: +2,70 %
Platz 34
Performance 1M: +1,91 %
SOLVENTUM
Tagesperformance: -2,68 %
Platz 35
Performance 1M: +14,54 %
Verizon Communications
Tagesperformance: -2,64 %
Platz 36
Performance 1M: +2,52 %
Bio-Techne
Tagesperformance: -2,40 %
Platz 37
Performance 1M: +4,55 %
Lamb Weston Holdings
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 38
Performance 1M: -5,24 %
Molson Coors Beverage Registered (B)
Tagesperformance: -2,37 %
Platz 39
Performance 1M: +0,33 %
NVIDIA
Tagesperformance: -2,32 %
Platz 40
Performance 1M: -1,31 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist geprägt von hoher Volatilität und Unsicherheiten bezüglich der Exporte nach China. Technisch ist die 50-Tage-Linie entscheidend; ein Ausbruch könnte zu einer Aufwärtsbewegung führen. Insgesamt bleibt die Stimmung bullisch, jedoch fehlen klare Kaufsignale, was die Kursentwicklung der letzten 14 Tage beeinflusst.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte