JEFFERIES stuft Delivery Hero auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero anlässlich der Prüfung weiterer Verkäufe von Unternehmensteilen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35,20 Euro belassen. Es sei kein Zufall, dass die Ankündigung kurz nach dem jüngsten öffentlichen Druck einer Gruppe institutioneller Anleger erfolgt, schrieb Giles Thorne in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die wichtigste Erkenntnis aus dem Brief an die Aktionäre sei nicht, was passieren wird, sondern dass etwas passieren wird./rob/edh/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 14:19 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 14:19 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,75 % und einem Kurs von 20,57EUR auf Tradegate (09. Dezember 2025, 21:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Giles Thorne

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35,20

Kursziel alt: 35,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



