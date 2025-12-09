Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 09.12.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.12.2025 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
JPMorgan Chase
Tagesperformance: -4,21 %
Platz 1
Performance 1M: -0,40 %
Verizon Communications
Tagesperformance: -2,82 %
Platz 2
Performance 1M: +2,52 %
Boeing
Tagesperformance: -2,46 %
Platz 3
Performance 1M: +4,89 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Boeing
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Boeing im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend optimistisch, trotz gemischter Erwartungen für 2025. Positive Cash Flow Nachrichten und höhere Auslieferungen stärken das Vertrauen. Anleger sehen Boeing als unterbewertet im Vergleich zu Airbus, trotz bestehender Herausforderungen. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen Anstieg, was die bullishen Ansichten unterstützt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Boeing eingestellt.
Merck & Co
Tagesperformance: -2,17 %
Platz 4
Performance 1M: +14,19 %
NVIDIA
Tagesperformance: -2,16 %
Platz 5
Performance 1M: -1,31 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu NVIDIA im wallstreetONLINE-Forum ist geprägt von hoher Volatilität und Unsicherheiten bezüglich der Exporte nach China. Technisch ist die 50-Tage-Linie entscheidend; ein Ausbruch könnte zu einer Aufwärtsbewegung führen. Insgesamt bleibt die Stimmung bullisch, jedoch fehlen klare Kaufsignale, was die Kursentwicklung der letzten 14 Tage beeinflusst.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.
