Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 09.12.2025

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Boeing

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Boeing im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend optimistisch, trotz gemischter Erwartungen für 2025. Positive Cash Flow Nachrichten und höhere Auslieferungen stärken das Vertrauen. Anleger sehen Boeing als unterbewertet im Vergleich zu Airbus, trotz bestehender Herausforderungen. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage zeigt einen Anstieg, was die bullishen Ansichten unterstützt.