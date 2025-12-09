Besonders beachtet!
Newmont Corporation Aktie startet durch - 09.12.2025
Am heutigen Handelstag konnte die Newmont Corporation Aktie bisher um +6,08 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Newmont Corporation Aktie.
Newmont Corporation ist der weltweit größte Goldproduzent mit einer starken globalen Präsenz und einem Fokus auf nachhaltige Bergbaupraktiken. Hauptprodukte sind Gold und Kupfer. Wichtige Konkurrenten sind Barrick Gold und AngloGold Ashanti. Newmonts Alleinstellungsmerkmale sind fortschrittliche Technologien und ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit.
Newmont Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 09.12.2025
Einen ganz starken Börsentag erlebt die Newmont Corporation Aktie. Mit einer Performance von +6,08 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Newmont Corporation Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,98 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 81,03€, mit einem Plus von +6,08 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?
Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Newmont Corporation Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +18,57 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Newmont Corporation Aktie damit um -3,50 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,47 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +111,60 % gewonnen.
Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,12 % geändert.
Newmont Corporation Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,50 %
|1 Monat
|+6,47 %
|3 Monate
|+18,57 %
|1 Jahr
|+96,34 %
Informationen zur Newmont Corporation Aktie
Es gibt 1 Mrd. Newmont Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 88,12 Mrd.EUR € wert.
Newmont Corporation Aktie jetzt kaufen?
Ob die Newmont Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Newmont Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.