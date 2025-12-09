dynaCERT meldet den Abschluss der nicht vermittelten Privatplatzierung in Höhe von 2 Mio. $

TORONTO, ON--(9. Dezember 2025) / IRW-Press / dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQX: DYFSF) (FWB: DMJ) („dynaCERT“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Abschluss seines nicht vermittelten Angebots von unbesicherten Wandelanleihen (die „Wandelanleihen“) mit einem Bruttoerlös von insgesamt 2.000.000 $ (das „Angebot“) bekannt zu geben. Das Unternehmen hat eine Wandelanleihe begeben, die aus (a) einer (1) Wandelanleihe mit einem jährlichen Zinssatz von 5 %, die zwei (2) Jahre nach ihrer Ausgabe fällig wird und nach Wahl des Inhabers ganz oder teilweise in insgesamt 13.333.333 Stammaktien des Unternehmens (die „Aktien“) umgewandelt werden kann, was einem Wandlungspreis von 0,15 $ pro Aktie entspricht, und (b) 6.666.667 Stammaktienkaufwarrants (die „Warrants“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Aktie zu einem Ausübungspreis von 0,20 $ innerhalb eines Zeitraums von zwei (2) Jahren.

Der Bruttoerlös aus dem Angebot wird zur Finanzierung des weltweiten Verkaufs der HydraGENTM-Technologieprodukte des Unternehmens an Interessenten aus den Bereichen Bergbau, Öl und Gas, Transport und Stromerzeugung sowie als Working Capital und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

In Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen unterliegen die Wandelanleihen und alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Warrants (zusätzlich zu den bei der Umwandlung der Wandelanleihen oder der Ausübung der Warrants ausgegebenen Aktien) einer Haltefrist von 4 Monaten und 1 Tag, die am 10. April 2026 abläuft. In Verbindung mit dem Angebot wurden keine Provisionen oder Vermittlungsgebühren gezahlt.

Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 (das „Gesetz von 1933“) registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen (wie in Regulation S des Gesetzes von 1933 definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, die Wertpapiere wurden gemäß dem Gesetz von 1933 registriert oder sind anderweitig von einer solchen Registrierung befreit.

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. ist ein kanadisches Cleantech-Unternehmen mit Sitz in Toronto, das auf Technologien zur Reduzierung der Co2-Emissionen von Verbrennungsmotoren spezialisiert ist. Das Unternehmen hat massiv in Forschung und Entwicklung investiert und verfügt über seine eigene Produktionsstätte, in der jährlich bis zu 36.000 HydraGENTM-Einheiten hergestellt werden können.