Wirtschaft
US-Börsen uneinheitlich - Goldpreis steigt
Foto: Wallstreet in New York, via dts Nachrichtenagentur
New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen haben sich am Dienstag uneinheitlich gezeigt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 47.560 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,4 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.841 Punkten 0,1 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.669 Punkten 0,2 Prozent im Plus.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.841 Punkten 0,1 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.669 Punkten 0,2 Prozent im Plus.
Anzeige
Präsentiert von
Die Marktteilnehmer warten mit Spannung auf die Zinsentscheidung der US-Zentralbank in dieser Woche. Aktuelle Job-Daten lieferten am Dienstag kein eindeutiges Bild, nach dem sich die Fed, zu deren Zielen die Maximalbeschäftigung gehört, richten könnten. Einerseits stiegen im Oktober die Entlassungen deutlich an, andererseits wurden unerwartet viele Jobs neu geschaffen.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1627 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8601 Euro zu haben.
Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.213 US-Dollar gezahlt (+0,6 Prozent). Das entspricht einem Preis von 116,49 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 62,05 US-Dollar, das waren 44 Cent oder 0,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1627 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8601 Euro zu haben.
Der Goldpreis konnte profitieren, am Abend wurden für eine Feinunze 4.213 US-Dollar gezahlt (+0,6 Prozent). Das entspricht einem Preis von 116,49 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 62,05 US-Dollar, das waren 44 Cent oder 0,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Gold - CG3AB0 - XD0002747026
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gold. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
oldwabble schrieb 08.12.25, 13:21
mitdiskutieren »
Ilse, schreibe nur weiter. Was jeder daraus macht ist dessen Sache. Auch Leute die hier als Mediator auftreten- wie der letzte Nutzer-
haben hier schon User grundlos beleidigt und agieren teilweise sehr überheblich.
Ich nutze Info-Quellen um mein (Feind)Bild zu erweitern.
Zur Zeit ist recht interessant , daß der SP- Index in Relation zu Gold immer noch
100 % teurer ist als 2011.
tutznelda schrieb 04.12.25, 18:06
mitdiskutieren »
Gold der Italiiener
Nach meinem Verständnis geht es darum, ob die Verfügungsmacht über das "Gold der Italiener" bei der Regierung oder bei der Italienischen Zentralbank liegt. Und die italienische Zentralbank geht die EZB und damit die EU an. Die nationalen Zentralbanken und die EZB bilden nämlich nach Art. 127–133 und 282 AEUV sowie nach der ESZB‑Satzung das Europäische Zentralbankensystem, in dem die nationalen Zentralbanken nach den Leitlinien und Weisungen der EZB handeln. Und die kann wohl auch die Zentralbank, nicht aber die italienische Regierung anweisen, kein Gold zu verkaufen.
Wie Ihr Euch erinnern werden, hat Deutschland ca. EUR 1 Bio. Forderungen im Euro-Targetsystem. Selbst vor dem BVerfG haben Experten behauptet, sie wüssten nicht, wie der Saldo zurückgeführt werden könne. Dabei hätte die Deutsche Bank nur in Italien Gold kaufen müssen, von dem sich die Italiener schon vor Jahren trennen wollten. Der Kauf von Gold ist Zentralbanken grundsätzlich erlaubt und ein wesentlich werthaltigeres Asset als dubiose Target-Guthaben. In einer Diskussionsveranstaltung habe ich auch auf diese Möglichkeit hingewiesen. Die Target-Salden wurden gleichwohl nicht zurückgeführt. Die Deutsche Bundesbank sollte wohl nicht in einer Reihe mit Chinesen, Russen, Türken, Polen etc. stehen, die sich durch Goldkäufe gegen einen Verfall des FIAT-Geldes schützen.
Miner2022 schrieb 03.12.25, 15:35
mitdiskutieren »
Also sorry das ich da mein Veto einlegen muß.
Weder geht Gold in 3 Monaten auf 5.000 $ noch steigt Silber auf 100 $.
Das ist unseriös.
Meine Ziele in 2026 für Gold 4.650 $ und für Silber 85 $.
Aber jeder wie er will.
2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte