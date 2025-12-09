    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGrande Portage Resources AktievorwärtsNachrichten zu Grande Portage Resources
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Grande Portage schließt Kapitalerhöhung in Höhe von 5 Mio. C$ ab

    Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt

     

    VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 9. Dezember 2025 / Grande Portage Resources Ltd. (TSXV:GPG)(OTCQB:GPTRF)(FWB:GPB) („Grande Portage“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung von 20.000.000 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,25 $ pro Einheit mit einem Bruttoerlös von insgesamt 5.000.000 C$ (die „Platzierung“) mit Herrn Eric Sprott über 2176423 Ontario Ltd. als einzigem Zeichner abgeschlossen hat. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine „Stammaktie“) und einem halben Stammaktienkaufwarrant, wobei jeder ganze Warrant (ein „Warrant“) innerhalb eines Zeitraums von zwei (2) Jahren ab dem Ausgabedatum ausgeübt werden und zu einem Preis von je 0,35 $ gegen eine Stammaktie eingelöst werden kann.

     

    Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Platzierung für die Exploration und Erschließung der Goldlagerstätte New Amalga sowie als allgemeines Working Capital zu verwenden. Die im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Haltefrist, die am 10. April 2026 abläuft. Der Abschluss der Platzierung steht unter dem Vorbehalt der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die „TSXV“). Darüber hinaus verpflichtet sich Herr Sprott, keine der Warrants auszuüben, wenn dies dazu führen würde, dass er mehr als 19,99 % der ausstehenden Stammaktien des Unternehmens hält, bis das Unternehmen die Zustimmung der Aktionäre erhalten hat, dass er eine neue Kontrollperson (gemäß der Definition des Begriffs in den Richtlinien der TSXV) wird.

     

    Im Rahmen der Platzierung erwarb Herr Sprott über 2176423 Ontario Ltd., eine Gesellschaft, die sich in seinem wirtschaftlichen Eigentum befindet, 20.000.000 Einheiten zu einem Gesamtpreis von 5.000.000 $. Vor der Platzierung befanden sich 15.000.000 Stammaktien im wirtschaftlichen Eigentum oder unter der Kontrolle von Herrn Sprott, was etwa 9,5 % der ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entspricht. Nach Abschluss der Platzierung hält oder kontrolliert Herr Sprott 35.000.000 Stammaktien und 10.000.000 Warrants, was etwa 19,7 % der ausstehenden Stammaktien auf nicht verwässerter Basis und 24 % der ausstehenden Stammaktien auf teilweise verwässerter Basis entspricht, unter der Annahme, dass alle diese Warrants ausgeübt werden.

    Seite 1 von 5 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Grande Portage schließt Kapitalerhöhung in Höhe von 5 Mio. C$ ab Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 9. Dezember 2025 / Grande Portage Resources Ltd. (TSXV:GPG)(OTCQB:GPTRF)(FWB:GPB) („Grande Portage“ oder das …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     