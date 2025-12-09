Grande Portage schließt Kapitalerhöhung in Höhe von 5 Mio. C$ ab

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 9. Dezember 2025 / Grande Portage Resources Ltd. (TSXV:GPG)(OTCQB:GPTRF)(FWB:GPB) („Grande Portage“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung von 20.000.000 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,25 $ pro Einheit mit einem Bruttoerlös von insgesamt 5.000.000 C$ (die „Platzierung“) mit Herrn Eric Sprott über 2176423 Ontario Ltd. als einzigem Zeichner abgeschlossen hat. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine „Stammaktie“) und einem halben Stammaktienkaufwarrant, wobei jeder ganze Warrant (ein „Warrant“) innerhalb eines Zeitraums von zwei (2) Jahren ab dem Ausgabedatum ausgeübt werden und zu einem Preis von je 0,35 $ gegen eine Stammaktie eingelöst werden kann.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Platzierung für die Exploration und Erschließung der Goldlagerstätte New Amalga sowie als allgemeines Working Capital zu verwenden. Die im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Haltefrist, die am 10. April 2026 abläuft. Der Abschluss der Platzierung steht unter dem Vorbehalt der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange (die „TSXV“). Darüber hinaus verpflichtet sich Herr Sprott, keine der Warrants auszuüben, wenn dies dazu führen würde, dass er mehr als 19,99 % der ausstehenden Stammaktien des Unternehmens hält, bis das Unternehmen die Zustimmung der Aktionäre erhalten hat, dass er eine neue Kontrollperson (gemäß der Definition des Begriffs in den Richtlinien der TSXV) wird.

Im Rahmen der Platzierung erwarb Herr Sprott über 2176423 Ontario Ltd., eine Gesellschaft, die sich in seinem wirtschaftlichen Eigentum befindet, 20.000.000 Einheiten zu einem Gesamtpreis von 5.000.000 $. Vor der Platzierung befanden sich 15.000.000 Stammaktien im wirtschaftlichen Eigentum oder unter der Kontrolle von Herrn Sprott, was etwa 9,5 % der ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entspricht. Nach Abschluss der Platzierung hält oder kontrolliert Herr Sprott 35.000.000 Stammaktien und 10.000.000 Warrants, was etwa 19,7 % der ausstehenden Stammaktien auf nicht verwässerter Basis und 24 % der ausstehenden Stammaktien auf teilweise verwässerter Basis entspricht, unter der Annahme, dass alle diese Warrants ausgeübt werden.