JEFFERIES stuft Unilever PLC auf 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever nach einer Investorenveranstaltung des Konsumgüterkonzerns auf "Underperform" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Der Tenor sei hinsichtlich der Strategieumsetzung und der mittelfristigen Wachstumsaussichten optimistisch gewesen, schrieb David Hayes in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/jha/
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,32 % und einem Kurs von 48,12EUR auf Lang & Schwarz (08. Dezember 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.
