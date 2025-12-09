JEFFERIES stuft Unilever PLC auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever nach einer Investorenveranstaltung des Konsumgüterkonzerns auf "Underperform" mit einem Kursziel von 4000 Pence belassen. Der Tenor sei hinsichtlich der Strategieumsetzung und der mittelfristigen Wachstumsaussichten optimistisch gewesen, schrieb David Hayes in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 15:41 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 15:41 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,32 % und einem Kurs von 48,12EUR auf Lang & Schwarz (08. Dezember 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



