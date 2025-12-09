RBC stuft Deutsche Börse AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 228 Euro belassen. Früher als erwartet habe der Börsenbetreiber einige wichtige Details zu der an diesem Mittwoch angesetzten Kapitalmarktveranstaltung bekanntgegeben, schrieb Ben Bathurst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu gehörten neue Geschäftsziele für 2028 sowie Details zur neuen Kapitalpolitik, die künftig großzügigere Kapitalrenditen vorsieht./rob/edh/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 15:46 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 15:46 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 224,2EUR auf Lang & Schwarz (09. Dezember 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.





