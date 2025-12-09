In der Hauptstadt des Kapitals gibt die ADFW die nächste Entwicklung in der Vermögensverwaltung vor
ABU DHABI, VAE, 9. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die Abu Dhabi Finance Week (ADFW), die von der Finanzfreizone Abu Dhabi Global Market (ADGM) veranstaltete Flaggschiff-Veranstaltung, wurde am zweiten Tag mit Asset Abu Dhabi fortgesetzt und brachte einige der weltweit größten Kapitalallokatoren und Vermögensverwalter zusammen, um neue Anlagemöglichkeiten zu erkunden und die Zukunft der Vermögensallokation in einer sich entwickelnden Finanzlandschaft zu gestalten.
Bei der Eröffnung der Veranstaltung hob Emmanuel Givanakis, CEO von der Financial Services Regulatory Authority der ADGM, hervor, wie Abu Dhabi den globalen Vermögensverwaltungssektor durch die Kombination von solider Regulierung, strategischer Innovation und seiner einzigartigen Position als Knotenpunkt für globales Kapital weiterhin neu definiert. Seine Ausführungen gaben den Ton an für die Diskussionen des Tages, die sich mit der Frage befassten, wie Finanzzentren den Übergang zu einem nachhaltigen und chancenorientierten Wachstum anführen können.
Givanakis sagte: „Asset Abu Dhabi spiegelt die wachsende Konvergenz von globalem Kapital und Innovation wider und versammelt die anspruchsvollsten Vermögensverwalter der Welt in einer Zeit des tiefgreifenden Wandels im Finanzwesen. Sie ist ein Symbol für die Entwicklung Abu Dhabis zu einer vertrauenswürdigen Drehscheibe bei der Neugestaltung globaler Kapitalnetzwerke und der Zukunft der Vermögensverwaltung."
In verschiedenen Sitzungen erforschte die Veranstaltung die Zukunft der Vermögensverwaltung, der Hedgefonds und der privaten Märkte sowie die sich entwickelnde Dynamik von Liquidität, Leverage und institutioneller Allokation und das wachsende Zusammenspiel von Innovation, Technologie und Nachhaltigkeit bei der Förderung des wirtschaftlichen Wandels.
Einige der weltweit führenden Anlageexperten diskutierten die Kräfte, die die Finanzlandschaft von morgen prägen. Todd Boehly, Mitbegründer, Vorsitzender und CEO von Eldridge Industries, Robert Smith, Gründer, Vorsitzender und CEO von Vista Equity Partners, Sir Christopher Hohn, Gründer und Geschäftsführer von TCI Fund Management Limited und DAMAC-Gründer Hussain Sajwani diskutierten darüber, wie sich verändernde makroökonomische Zyklen, aufkommende Technologien und geopolitische Neuausrichtungen die nächste Phase von Chancen und Risiken bestimmen werden.