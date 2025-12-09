In der Hauptstadt des Kapitals gibt die ADFW die nächste Entwicklung in der Vermögensverwaltung vor

ABU DHABI, VAE, 9. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die Abu Dhabi Finance Week (ADFW), die von der Finanzfreizone Abu Dhabi Global Market (ADGM) veranstaltete Flaggschiff-Veranstaltung, wurde am zweiten Tag mit Asset Abu Dhabi fortgesetzt und brachte einige der weltweit größten Kapitalallokatoren und Vermögensverwalter zusammen, um neue Anlagemöglichkeiten zu erkunden und die Zukunft der Vermögensallokation in einer sich entwickelnden Finanzlandschaft zu gestalten.

Bei der Eröffnung der Veranstaltung hob Emmanuel Givanakis, CEO von der Financial Services Regulatory Authority der ADGM, hervor, wie Abu Dhabi den globalen Vermögensverwaltungssektor durch die Kombination von solider Regulierung, strategischer Innovation und seiner einzigartigen Position als Knotenpunkt für globales Kapital weiterhin neu definiert. Seine Ausführungen gaben den Ton an für die Diskussionen des Tages, die sich mit der Frage befassten, wie Finanzzentren den Übergang zu einem nachhaltigen und chancenorientierten Wachstum anführen können.