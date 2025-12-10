Frontline Performance Group führt CheckMax mit KI-Insights zur Maximierung von F&B-Gewinnen ein

ORLANDO, Florida, 10. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Die Frontline Performance Group (FPG), weltweit führend in der Steigerung von Umsatzzuwächsen, hat CheckMax eingeführt, eine Software zur Leistungssteigerung mit KI-gestützten Erkenntnissen, die den durchschnittlichen Rechnungsbetrag maximiert und damit das Potenzial hat, die Gewinne von Restaurants zu verdoppeln.

CheckMax wurde in Zusammenarbeit mit drei globalen Hotelmarken und führenden Management- und Eigentümergruppen in den USA, der Karibik und Europa entwickelt und verwandelt die Rolle der Servicekräfte: Anstatt nur Bestellungen aufzunehmen, steigern sie den Umsatz. Durch die Installation eines servicebasierten Verkaufsprogramms und die Bereitstellung von KI-gesteuertem Coaching befähigt die Lösung die Mitarbeiter, konsequent margenstärkere Artikel zu empfehlen und einen hervorragenden Service zu bieten.

CheckMax trägt dazu bei, den Umsatz pro Gast um 5 % bis 15 % zu steigern und den Gewinn zu verdoppeln, indem es suggestive Verkaufstechniken lehrt und automatisierte Analysen einsetzt, um Trends zu erkennen, Leistungen vorherzusagen und die Konsistenz zwischen den Teams zu verbessern. FPG führt eine selbst entwickelte Kennzahl ein, um die Verkaufsqualität auf Ebene der Servicekräfte und Verkaufsstellen zu messen und bietet damit klare Einblicke und Benchmarks für das gesamte Portfolio.

Geoffrey Toffetti, Geschäftsführer von FPG, sagte: „Seit 30 Jahren arbeitet FPG mit Hotel- und Autovermietungsmarken zusammen, um den Umsatz zu maximieren. Wir bringen das gleiche Fachwissen in die Gastronomie und schließen damit eine große Lücke in der strukturierten Vertriebs- und Serviceschulung. Servicekräfte lernen selten, wie man verkauft, Einfluss nimmt oder Frustrationen abbaut. Sie kennen die Speisekarte, aber nicht die Denkweise des Gastes. CheckMax ändert das."

„Die Zimmerpreise sinken und die Inflation führt dazu, dass weniger ausgegeben wird. Die zuverlässigste Möglichkeit ist die Maximierung der Einnahmen von Gästen, die Sie bereits haben. Mit CheckMax und unserem Frontdesk-Programm sind wir perfekt aufgestellt, um den TRevPAR in der Branche zu steigern."

Sloan Dean, ehemaliger Geschäftsführer von Remington und Moderator des Podcasts Not Done, fügte hinzu: „Als ich bei Remington war, habe ich die Rezeption von FPG in jedes einzelne Hotel gebracht. Ihre F&B-Möglichkeiten sind nicht nur erstaunlich, sondern auch überzeugend und wirklich innovativ."