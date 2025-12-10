    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFinexity AktievorwärtsNachrichten zu Finexity
    Börsenneuling Finexity tut sich mit seinem revolutionären Geschäftsmodell noch schwer. Das Unternehmen betreibt einen Handelsplatz für tokenisierte Vermögenswerte. Dass jetzt auch JPMorgan in den Bereich der Tokenisierung einsteigt, ist ein echter …

    Nordex stark! D-Wave mit wichtigem Termin! J.P. Morgan gibt Finexity Rückenwind!
    Foto: esg-aktien.de
    Börsenneuling Finexity tut sich mit seinem revolutionären Geschäftsmodell noch schwer. Das Unternehmen betreibt einen Handelsplatz für tokenisierte Vermögenswerte. Dass jetzt auch JPMorgan in den Bereich der Tokenisierung einsteigt, ist ein echter Paukenschlag. Davon sollte die gesamte Branche und damit auch Finexity profitieren. Zumal die Hamburger mit einer Sparkasse in einem Pilotprojekt zusammenarbeiten. Damit bietet sich die Chance auf über 45 Mio. potenzielle Kunden. Kunden in Frankreich und Belgien hat Nordex überzeugt. An diese werden die Deutschen 2026 und 2027 Windkraftturbinen liefern. Kann die Aktie ausbrechen? Kräftig zulegen konnte D-Wave in den vergangenen Tagen. Im Januar steht beim Quantum-Pionier ein wichtiges Ereignis an.

    Verfasst von ESG Aktien
