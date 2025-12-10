    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAntimony Resources AktievorwärtsNachrichten zu Antimony Resources
    Rüstungsaktien STEIGEN! USA lassen Europa alleine! Rheinmetall, Hensoldt, Antimony Aktie!

    Anleger greifen bei Rüstungsaktien wieder zu. Zum einen scheint ein Frieden in der Ukraine nicht absehbar zu sein. Zum anderen kann sich Europa nicht mehr auf die USA verlassen. Entsprechend gefragt sind Rheinmetall und Hensoldt. Die Aktien beider …

    Rüstungsaktien STEIGEN! USA lassen Europa alleine! Rheinmetall, Hensoldt, Antimony Aktie!
    Anleger greifen bei Rüstungsaktien wieder zu. Zum einen scheint ein Frieden in der Ukraine nicht absehbar zu sein. Zum anderen kann sich Europa nicht mehr auf die USA verlassen. Entsprechend gefragt sind Rheinmetall und Hensoldt. Die Aktien beider Konzerne konnten in den vergangenen Tagen zulegen und haben durch Aufträge zusätzlich Rückenwind bekommen. Rüstungskonzerne wie Rheinmetall und Hensoldt würden ohne Antimon wahrscheinlich große Probleme bekommen. Trotzdem ist das kritische Metall unter Anlegern eher unbekannt. Dabei bestimmt auch hier China das Angebot. Damit wird Antimony Resources für Anleger interessant. Nach der starken Kursentwicklung hat die Aktie zuletzt konsolidiert. Dies bietet eine Einstiegschance, bevor in Kürze die erste Ressourcenschätzung veröffentlicht wird.

