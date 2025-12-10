    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank
    Experten rechnen mit weiterer Zinssenkung durch US-Notenbank

    Für Sie zusammengefasst
    • Fed entscheidet über Zinssenkung oder Stabilität.
    • Experten erwarten Zinssenkung trotz fehlender Daten.
    • Uneinigkeit über Inflation vs. Arbeitsmarkt in der Fed.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Federal Reserve steht an diesem Mittwoch (20.00 Uhr MEZ) erneut vor der Entscheidung: Rechtfertigt ein schwacher Arbeitsmarkt eine weitere Zinssenkung - oder sollte sie am derzeitigen Leitzins festhalten, um die hartnäckige, erhöhte Inflation in den Griff zu bekommen? Bei einer Senkung um einen Schritt - es wäre die dritte in diesem Jahr - läge die Zinsspanne dann bei 3,5 bis 3,75 Prozent.

    Experten gehen eher davon aus, dass der Fed-Zentralbankrat trotz fehlender Daten infolge des Shutdowns die Zinsen herabsetzt. Das Büro für Arbeitsmarktstatistik (BLS) hatte die Inflationszahlen für Oktober ausgesetzt, weil die Behörde wie viele andere zwangsweise geschlossen hatte. Erst Mitte Dezember sollen die Zahlen für November folgen.

    "Man ist sich in der Fed aktuell nicht einig, ob der Fokus auf die erhöhte Inflation oder den schwachen Arbeitsmarkt gelegt werden soll", kommentierte Gunter Deuber, Chefvolkswirt der Raiffeisen Bank International, vor der Entscheidung. Da die Inflation infolge der Zollpolitik von US-Präsident Trump aber bisher geringer ausgefallen sei als erwartet, dürfte eine Zinssenkung das wahrscheinlichere Szenario sein, so Deuber. "Selten war die US-Notenbank so gespalten wie vor der Sitzung nächste Woche", fasste Commerzbank -Chefvolkswirt Jörg Krämer zusammen.

    Mit ihren Zinsentscheidungen versucht die US-Notenbank, einen Kompromiss zwischen stabilen Preisen und möglichst vielen Vollbeschäftigten zu finden. Ist der Leitzins zu hoch, bremst er die Wirtschaft etwa wegen zu hoher Kreditkosten aus. Ein niedrigerer Zins stimuliert zwar Wachstum und den Arbeitsmarkt, kann aber die Inflation anheizen./ngu/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 34,56 auf Lang & Schwarz (09. Dezember 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +0,45 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,37 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 38,97 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 33,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von -4,51 %/+7,06 % bedeutet.




    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Commerzbank-Aktie, technische Hürden wie die 35-Euro-Marke, Einfluss von EZB-Zinsentscheidungen sowie fundamentale Bewertungen und Analystenmeinungen.
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
