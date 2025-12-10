    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine bis 23. Dezember 2025

    WOCHENVORSCHAU - Termine bis 23. Dezember 2025
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 23. Dezember 2025

    ^
    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 10. DEZEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 DEU: Tui, Jahreszahlen (detailliert)
    08:30 SWE: Husqvarna, Capital Markets Day
    10:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Jahres-Pk, Frankfurt/M. 13:00 NLD: Aegon, Capital Markets Day
    14:00 DEU: Deutsche Börse, Capital Markets Day
    22:00 USA: Adobe, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: Erzeugerpreise 11/25
    02:30 CHN: Erzeugerpreise 11/25
    02:30 CHN: Verbraucherpreise 1/25
    07:00 FIN: Industrieproduktion 10/25
    08:00 NOR: Verbraucherpreise 11/25
    09:00 CZS: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
    09:00 AUT: Industrieproduktion 10/25
    10:00 ITA: Industrieproduktion 10/25
    11:00 GRC: Industrieproduktion 10/25
    14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q3/25
    16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
    17:00 RUS: Verbraucherpreise 11/25
    20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 Pk mit Notenbankchef Jerome Powell)

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Deutsche Bahn, Aufsichtsratssitzung
    Thema u.a.: Weitere Verzögerungen bei Stuttgart 21

    08:45 DEU: Pressegespräch EY zu Börsengängen 2025 und Ausblick auf 2026 (hybrid) mit Martin Steinbach, EY-Partner und Leiter des Bereichs IPO and Listing Services bei EY

    09:00 DEU: BGH prüft Klausel in Riester-Rentenverträgen zur nachträglichen Herabsetzung der Rente

    09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts zu Klage von Ryanair gegen Corona-Hilfen an portugiesische Fluggesellschaft

    09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts zu Wettbewerbsstrafe gegen Intel

    10:00 DEU: Bundesfinanzhof verkündet Entscheidungen über neues Grundsteuer-Gesetz, München

    10:00 DEU: Bundesnetzagentur und Monopolkommission - gemeinsame Pk zu Telekommunikation und Post

    18:00 DEU: Pressegespräch des familiengeführten Versicherungskonzerns ARAG, Düsseldorf Der Vorstand der ARAG SE will einen ersten Einblick in das laufende Geschäftsjahr geben und über wesentliche Entwicklungen im Konzern informieren.

    BEL: EU-Kommission präsentiert Vorschlag für neue Vorschriften für Europas Stromnetze, Brüssel

    CHN: EU-Handelskammer in China veröffentlicht Bericht zu Lieferketten, Peking

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 11. DEZEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 11/24
    07:00 DEU: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen
    08:00 DEU: Munich Re, Vorstellung Strategie für die nächsten Jahre 09:00 DEU: Schott Pharma, Pk zum Geschäftsjahr 2025, Mainz 10:00 DEU: MVV Energie AG, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.
    15:00 DEU: Digitales BASF Research Press Briefing zu den neuesten Entwicklungen und Forschungsaktivitäten des Unternehmens, Ludwigshafen 15:00 GBR: Smith & Nephew, Capital Markets Day
    15:00 USA: Weyerhaeuser, Investor Day

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    FRA: BNP Paribas, Capital Markets Day
    FRA: Schneider Electric, Capital Markets Day
    CHE: Givaudan, Pre-Close Jahres-Roundtable
    INT: Broadcom, Q4-Zahlen
    USA: Ciena Corporation, Q4-Zahlen
    USA: Costco Wholesale, Q1-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 10/25 08:00 SWE: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
    09:30 CHE: Zentralbank, Zinsentscheid
    10:00 ITA: Arbeitslosenquote Q3/25
    10:00 FRA: IEA, Monatsbericht Ölmarkt
    10:00 DEU: Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), Konjunkturprognose 10:30 DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Winter-Konjunkturprognose 11:00 DEU: RWI Konjunkturprognose
    12:00 IRL: Verbraucherpreise 11/25
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Handelsbilanz 9/25
    16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 9/25 (endgültig)

    SONSTIGE TERMINE
    12:00 DEU: Pressegespräch Berenberg: Ausblick auf Wirtschaft, Politik und Finanzmärkte in den USA, Europa und Deutschland für das erste Halbjahr 2026 mit Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding

    BEL: Treffen der Euro-Gruppe, Brüssel

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 12. DEZEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    --

    TERMINE KONJUNKTUR
    05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 10/25
    05:30 JPN: Industrieproduktion 10/25 (endgültig)
    08:00 GBR: BIP 10/25
    08:00 GBR: Industrieproduktion 10/25
    08:00 GBR: Handelsbilanz 10/25
    08:00 ROU: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
    08:00 DEU: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
    08:00 DEU: Insolvenzen 9/25 + Schnellindikator 11/25
    08:30 DEU: DIW, Konjunkturprognose Winter 2025
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
    12:00 PRT: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
    14:00 RUS: Handelsbilanz 10/25
    17:00 RUS: BIP Q3/25 (1. Schätzung)

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: BGH verhandelt über Pflicht der Wohnungseigentümer zum Bau von Sondereigentum bei steckengebliebenem Bau

    09:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung Agentur für Erneuerbare Energien e. V. «Bundesländerkonferenz Föderale Energiewende 2025»

    BEL: Treffen der EU-Finanzminister

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 15. DEZEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    --

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: Tankan Bericht Q4/25
    03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 11/25
    03:00 CHN: Industrieproduktion 11/25
    07:00 FIN: Verbraucherpreise 11/25
    08:30 CHE: Erzeuger-& Importpreise 11/25
    11:00 EUR: Industrieproduktion 10/25
    14:30 USA: Empire State Index 12/25
    16:00 USA: NAHB-Index 12/25

    SONSTIGE TERMINE
    11:00 DEU: BGH verhandelt über Haftung eines Impfstoff-Herstellers für angebliche Impfschäden

    BEL: Treffen der EU-Außenminister

    BEL: Treffen der EU-Minister für Energie

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 16. DEZEMBER

    TERMINE UNTERNEHEN
    17:00 USA: Cisco Systems, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 11/25
    09:00 ESP: Arbeitskosten Q3/25
    09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Verbaucherpreise 11/25 (endgültig)
    10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung) 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 12/25
    11:00 EUR: Handelsbilanz 10/25
    14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 11/25
    14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/25
    15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 12/25 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Lagerbestände 9/25

    SONSTIGE TERMINE
    13:00 DEU: Diskussionsveranstaltung des Bundesverbands deutscher Banken e.V. «Team Deutschland - Strategische Außenwirtschaftspolitik neu denken»

    EUR: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Plan für bezahlbares Wohnen vor

    FIN: Staats- und Regierungsspitzen der EU-Ostflanke treffen sich in Finnland

    BEL: Treffen der EU-Umweltminister

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 17. DEZEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Ceconomy, Jahreszahlen
    07:00 DEU: Thyssenkrupp Nucera, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Bilanz-Pk)

    USA: General Mills, Q2-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: Handelsbilanz 11/25
    00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 10/25
    08:00 GBR: Verbraucherpreise 11/25
    08:00 GBR: Erzeugerpreise 11/25
    09:00 AUT: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
    10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 12/25
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)
    11:00 EUR: Arbeitskosten Q3/25
    16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Hybrid-Pk Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft zum Jahresabschluss, Berlin
    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 18. DEZEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:30 DEU: Douglas, Jahreszahlen
    17:00 CHE: STMicroelectronics, Hauptversammlung
    22:00 USA: FedEx, Q2-Zahlen
    22:15 USA: Nike, Q2-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Birkenstock, Q4-Zahlen
    GBR: Accenture, Q1-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:30 NLD: Arbeitslosenquote 11/25
    08:00 CHE: Im- und Exporte 11/25
    08:00 DEU: Baugenehmigungen 10/25
    08:45 FRA: Produzentenvertrauen 12/25
    08:45 FRA: Geschäftsklima 12/25
    09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid
    10:00 POL: Industrieproduktion 11/25
    10:00 POL: Erzeugerpreise 11/25
    10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
    11:00 EUR: Bauproduktion 10/25
    13:30 GBR: BoE, Zinsentscheid
    14:15 EUR: EZB, Zinsentscheid (14.45 Pk mit Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Verbraucherpreise 11/25
    14:30 USA: Realeinkommen 11/25
    14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 12/25

    SONSTIGE TERMINE
    11:00 DEU: Pk Ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland sowie Sachsen im Winter 2025

    SONSTIGE TERMINE
    BEL: EU-Gipfel, Brüssel

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 19. DEZEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Hornbach, Q3-Zahlen

    DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers
    DEU: Großer Verfallstag an der Börse

    TERMINE KONJUNKTUR
    JPN: BoJ, Zinsentscheid
    00:30 JPN: Verbraucherpreise 11/25
    01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 12/25
    08:00 NOR: Arbeitslosenquote 12/25
    08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 11/25
    08:00 DEU: Erzeugerpreise 11/25
    08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 1/26
    08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 11/25
    10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 10/25
    10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 12/25
    10:00 ITA: Produzentenvertrauen 12/25
    11:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid
    15:00 BEL: Geschäftsklima 12/25
    16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 12/25 (vorläufig)
    16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 11/25
    16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 12/25 (endgültig)

    SONSTIGE TERMINE
    RUS: Putins Jahrespressekonferenz und Fernsehaudienz für das Volk

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 22. DEZEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    --

    TERMINE KONJUNKTUR
    07:00 FIN: Erzeugerpreise 11/25
    08:00 GBR: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    08:00 GBR: Im- und Exporte Q3/25 (endgültig)
    08:00 GBR: Leistungsbilanz Q3/25
    10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 11/25
    10:00 ITA: Erzeugerpreie 11/25
    12:00 IRL: Erzeugerpreise 11/25
    14:30 USA: CFNA-Index 11/25

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 23. DEZEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    ---

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:00 EUR: Acea, Kfz-Erstzulassungen 11/25
    07:00 FIN: Arbeitslosenquote 11/25
    07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 11/25 (endgültig) 08:00 SWE: Erzeugerpreise 11/25
    09:00 ESP: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    10:00 POL: Arbeitslosenquote 11/25
    11:30 BEL: Verbraucherpreise 12/25
    14:30 USA: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
    14:30 USA: Privater Konsum Q3/25 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/25 (vorläufig) 15:15 USA: Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung 11/25 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 12/25

    SONSTIGE TERMINE
    ---

    --------------------------------------------------------------------------------------- °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi






