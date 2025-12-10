Termine am 10. Dezember 2025

SONSTIGE TERMINE DEU: Deutsche Bahn, Aufsichtsratssitzung Thema u.a.: Weitere Verzögerungen bei Stuttgart 21

^ TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 DEU: Tui, Jahreszahlen (detailliert) 08:30 SWE: Husqvarna, Capital Markets Day 10:30 DEU: Verband der Chemischen Industrie (VCI), Jahres-Pk, Frankfurt/M. 13:00 NLD: Aegon, Capital Markets Day 14:00 DEU: Deutsche Börse, Capital Markets Day 22:00 USA: Adobe, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: Erzeugerpreise 11/25 02:30 CHN: Erzeugerpreise 11/25 02:30 CHN: Verbraucherpreise 1/25 07:00 FIN: Industrieproduktion 10/25 08:00 NOR: Verbraucherpreise 11/25 09:00 CZS: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig) 09:00 AUT: Industrieproduktion 10/25 10:00 ITA: Industrieproduktion 10/25 11:00 GRC: Industrieproduktion 10/25 14:30 USA: Beschäftigungskostenindex Q3/25 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 17:00 RUS: Verbraucherpreise 11/25 20:00 USA: Fed Zinsentscheid (20.30 Pk mit Notenbankchef Jerome Powell)

08:45 DEU: Pressegespräch EY zu Börsengängen 2025 und Ausblick auf 2026 (hybrid) mit Martin Steinbach, EY-Partner und Leiter des Bereichs IPO and Listing Services bei EY

09:00 DEU: BGH prüft Klausel in Riester-Rentenverträgen zur nachträglichen Herabsetzung der Rente

09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts zu Klage von Ryanair gegen Corona-Hilfen an portugiesische Fluggesellschaft

09:30 LUX: Urteil des EU-Gerichts zu Wettbewerbsstrafe gegen Intel

10:00 DEU: Bundesfinanzhof verkündet Entscheidungen über neues Grundsteuer-Gesetz, München

10:00 DEU: Bundesnetzagentur und Monopolkommission - gemeinsame Pk zu Telekommunikation und Post

18:00 DEU: Pressegespräch des familiengeführten Versicherungskonzerns ARAG, Düsseldorf Der Vorstand der ARAG SE will einen ersten Einblick in das laufende Geschäftsjahr geben und über wesentliche Entwicklungen im Konzern informieren.

BEL: EU-Kommission präsentiert Vorschlag für neue Vorschriften für Europas Stromnetze, Brüssel

CHN: EU-Handelskammer in China veröffentlicht Bericht zu Lieferketten, Peking °



