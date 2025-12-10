    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Schnellere Fahrten

    Bahnstrecke Berlin-Halle wird geöffnet

    Schnellere Fahrten - Bahnstrecke Berlin-Halle wird geöffnet
    BERLIN (dpa-AFX) - Die Bahnverbindung zwischen Berlin und Halle ist nach fast drei Monaten Baustelle ab Sonntag wieder am Netz. Nach aktuellem Stand kann die Anhalter Bahn ab dem Fahrplanwechsel am Sonntag wieder wie geplant befahren werden, wie die Deutsche Bahn auf Anfrage mitteilte. Dadurch können Pendlerinnen und Pendler ab Sonntag wieder deutlich schneller zwischen Berlin und Halle hin- und herfahren. Auch zwischen Berlin und Leipzig verkürzt sich die Fahrzeit deutlich. Zudem halten dann auch wieder Fernzüge in Lutherstadt Wittenberg.

    Auch der Verkehr zwischen Berlin und München wird sich durch das Ende der Bauarbeiten wieder verbessern. Die Anhalter Bahn ist Teil der Schnellfahrstrecke zwischen den beiden Metropolen.

    Die Veränderungen im Überblick

    * Zurzeit dauert eine Fahrt zwischen Berlin Hauptbahnhof und Halle (Saale) Hauptbahnhof mindestens zwei Stunden und zwei Minuten. Nach der Bauzeit sind für einige ICE-Verbindungen nur noch eine Stunde und sieben Minuten eingeplant.

    * Die Fahrt von Berlin Hauptbahnhof bis Leipzig Hauptbahnhof ist ab Sonntag planmäßig wieder in einer Stunde und 15 Minuten möglich. Zuletzt waren es mindestens rund zwei Stunden.

    * Ab Sonntag halten in Lutherstadt Wittenberg wieder Fernzüge. Von Berlin Hauptbahnhof bis Wittenberg brauchen die schnellen Züge planmäßig nur rund 40 Minuten.

    * Auswirkungen hat das Ende der Bauarbeiten auch bis Erfurt. Zuletzt brauchten die schnellsten ICE von Berlin Hauptbahnhof bis Erfurt Hauptbahnhof rund zweieinhalb Stunden - ab Sonntag sind es planmäßig nur noch etwas mehr als eineinhalb Stunden.

    Die Bauarbeiten auf der Anhalter Bahn begannen am 24. September. Der Fernverkehr wird seitdem umgeleitet, was zu der längeren Fahrzeit führt. Im Nahverkehr wird ein Ersatzverkehr mit Bussen angeboten. Die Bahn erneuerte eigenen Angaben zufolge 60 Kilometer Gleise und zehn Weichen zwischen Berlin-Südkreuz und Jüterbog./nif/DP/zb






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
