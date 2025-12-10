Musks SpaceX will mehr als 30 Milliarden an der Börse einnehmen





Selbst Leute wie ich, die Tesla für massiv überbewertet halten, finden die aktuelle FSD Lösung ja meist nicht grundlegend schlecht. Vermutlich könnten auch einige Besitzer ihr Auto 2-3 Jahre komplett auf FSD Fahren lassen und würden keine Probleme bekommen. Das wären dann 40T-60T km und alles ist gut.





Darum geht es bei einer automatischen Lösung aber nicht. Auch wenn der Mensch im Schnitt alle 50T km einen tödlichen Unfall baut (oder was auch immer die Zahl ist), so darf die KI deswegen noch lange nicht alle 150T km einen bauen, bei dem Sie im Zweifel auch noch andere Verkehrsteilnehmer mit in den Tod fährt.





Das Tesla System ist ohne Lidar nun einmal deutlich häufiger fehlgeleitet und dann führt es dazu, dass Stromleitungen bei komisch stehendem Licht das Fahrzeug auf einmal in den Gegenverkehr schicken. Und der Fahrer, der dafür im FSD (wobei das F ja offensichtlich nicht für Full steht) verantwortlich ist, hat oftmals keine Chancen einzugreifen.





Und dann ist es zwar das aktuell beste Produkt, was ich als Privatkunde in einigen Märkten nutzen kann... Das heißt aber nicht, dass es das beste Produkt ist. Mercedes und Co. werden auch Lösungen haben die vermutlich sogar bereits ähnlich gut unterwegs sind - das reicht aber einfach nicht, um das auf die Bevölkerung loszulassen in Europa.





Und das ist z.Bsp. mein Kritikpunkt: Die Technik in der aktuellen Form (Kombi aus nur Kamera, HW3 bzw. HW4) wird niemals echtes FSD erreichen. Das wurde den Leuten aber schon seit Jahren für viel Geld verkauft. Und dann ist man irgendwann entweder bei massiven Rückabwicklungen oder aber bei Schadensersatzklagen. Und auf welcher Taxi autonomes Taxi kommen soll, wenn doch der HW5 Chip erst Mitte 2027 kommt und Waymo bis dahin seine hässlicheren Dinger bereits in fast allen großen Städten auf der Straße hat - das sind die Punkte, weshalb wir Kritiker nicht an Tesla glauben. Alphabet hat den gesamten Tesla Umsatz als Free Cash Flow zur Verfügung, um Robotics und Autonomie Themen zu lösen. Glaubt da einer wirklich, dass es Musk mit ein bisschen Fehenstaub besser hinbekommt