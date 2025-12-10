    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeta Platforms (A) AktievorwärtsNachrichten zu Meta Platforms (A)

    Schülervertreter

    Social-Media-Verbot ist keine Lösung

    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - In Australien gilt ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren - aus Sicht von Schülern in Deutschland ist das der falsche Weg. "Die erste Lösung eines Bildungspolitikers kann nicht sein, wir verbieten irgendetwas. Die erste Lösung ist immer Bildung, also jungen Menschen Kompetenzen zu vermitteln", sagte Quentin Gärtner von der Bundesschülerkonferenz. "Entscheidend ist, dass mir als junger Mensch beigebracht wird, wie ich mich in den sozialen Medien verhalte."

    In Australien dürfen seit Mittwoch (Ortszeit) Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren keine eigenen Konten mehr auf vielen großen Social-Media-Plattformen besitzen. Darunter sind Tiktok, Snapchat, Youtube, Facebook und Instagram. Erklärtes Ziel ist es, Kinder und Jugendliche vor den Risiken zu schützen, die mit sozialen Medien verbunden sind. In Deutschland wird ebenfalls über ein Verbot für Kinder und Jugendliche diskutiert.

    Mehr Aufklärung über soziale Medien

    "Wenn wir über Social-Media-Regulierungen oder sogar Verbote sprechen, dann müssen wir einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz finden", sagte Gärtner, der bis November Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz war. "Dann müssen wir sagen, die gesamte Gesellschaft kann das nicht. Aber dann brauchen wir andere Formate." Darüber könne man sprechen, sagte der 18-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Eine Alterssperre für Jugendliche werde das Problem nicht lösen.

    An Schulen brauche es vielmehr Fachkräfte, die aufklärten über gute Schlaf-Routinen, Mechanismen hinter sozialen Medien oder Falschnachrichten, sagte Gärtner, der im Fachausschuss der Schülervertreter für psychische Gesundheit mitarbeitet. "Es ist nicht so, dass uns nicht selbst bewusst wäre, dass unsere Bildschirmzeiten schlecht sind", sagte er. "Millionen von Kindern und Jugendlichen wollen Hilfe." Deshalb sei die Suche nach Angeboten groß./cht/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie

    Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,48 % und einem Kurs von 657,0 auf Nasdaq (10. Dezember 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um +1,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,22 Bil..

    Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5750. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 845,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 800,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 915,00USD was eine Bandbreite von +22,09 %/+39,64 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
