    Landwirtschaftsminister will Agrarexporte zur PrioritÃ¤t machen

    Foto: Bauer mit Traktor (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) will die Agrarexporte deutlich stÃ¤rken und dazu die ExportfÃ¶rderung neu aufstellen. Wie der Minister in einem Gastbeitrag fÃ¼r das "Handelsblatt" schreibt, schafft sein Ressort die Stelle einer Exportkoordinatorin sowie eines "Export Chief Veterinary Officer". Zudem sollen ab 2026 die Mittel fÃ¼r Auslandsmesseprogramme und weitere ExportmaÃŸnahmen erhÃ¶ht werden. Am Mittwoch stellt Rainer die im Koalitionsvertrag vereinbarte Agrarexportstrategie seines Hauses vor.

    Laut Rainer sollen Wirtschaftsdelegationen kÃ¼nftig regelmÃ¤ÃŸig Auslandsreisen des Ministers begleiten. Bei einem Besuch in den USA sei deutlich geworden, dass "Made in Germany" in der Agrar- und ErnÃ¤hrungswirtschaft fÃ¼r "hÃ¶chste QualitÃ¤t und verlÃ¤ssliche Standards" stehe, schreibt Rainer. Der CSU-Politiker verweist darauf, dass die AgrardieselvergÃ¼tung zum 1. Januar 2026 vollstÃ¤ndig wieder eingefÃ¼hrt wird. Damit wÃ¼rden landwirtschaftliche Betriebe jÃ¤hrlich um rund 430 Millionen Euro entlastet.

    Die Branche sei mit 5,4 Millionen BeschÃ¤ftigten ein "zentraler Baustein" der deutschen Volkswirtschaft und besonders wichtig fÃ¼r lÃ¤ndliche RÃ¤ume. Die Agrarexporte hÃ¤tten im vergangenen Jahr knapp 100 Milliarden Euro erreicht.

    Rainer verwies zugleich auf geopolitische VerÃ¤nderungen, steigende Handelshemmnisse und globale Abschottungstendenzen. Eine moderne Exportstrategie kÃ¶nne ihre Wirkung nur entfalten, wenn Landwirte verlÃ¤ssliche Perspektiven hÃ¤tten: Die Landwirte verdienten WertschÃ¤tzung, schreibt der CSU-Politiker. Jede aufgegebene Hofstelle bedeute einen Verlust fÃ¼r die Regionen.


    Verfasst von Redaktion dts
