Cicor Technologies revidiert 2025-Prognose wegen Nachfrage- und Währungsschwankungen
Cicor Technologies passt seine Erwartungen an: Schwächere Nachfrage und Währungseffekte drücken die Prognose, doch im Aerospace-&-Defense-Geschäft bleibt der Wachstumskurs intakt.
Foto: Cicor Management AG
- Cicor Technologies Ltd revidiert die Jahresprognose für 2025 aufgrund geringerer Nachfrage in Deutschland und ungünstiger Währungseffekte.
- Die Nettoerlöse werden voraussichtlich zwischen CHF 600 und 620 Millionen liegen, was unter der vorherigen Prognose von CHF 620 bis 650 Millionen ist.
- Das EBITDA wird auf CHF 63 bis 67 Millionen geschätzt, bereinigt um einmalige Effekte, während das ausgewiesene EBITDA zwischen CHF 58 und 62 Millionen erwartet wird.
- Die Nachfrage im Aerospace & Defense-Sektor bleibt stark, mit einer Book-to-Bill-Rate deutlich über 1,0 für 2025.
- Cicor erwartet eine Rückkehr zu organischem Wachstum im Jahr 2026, unterstützt durch die Integration von zwei großen europäischen A&D-Auftraggebern.
- Für 2027 wird ein Umsatz von deutlich über CHF 10 Millionen aus diesen neuen Kunden prognostiziert, während die mittel- bis langfristige Prognose bestätigt wird.
Der Kurs von Cicor Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 197,50EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 193,00EUR das entspricht einem Minus von -2,28 % seit der Veröffentlichung.
-4,81 %
+2,60 %
-1,50 %
+8,97 %
+209,08 %
+342,83 %
+379,23 %
+132,10 %
