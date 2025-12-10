    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsUS Tech 100 IndexvorwärtsNachrichten zu US Tech 100

    Microsoft

    185 Aufrufe 185 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nicht OpenAI: Microsoft und der KI-Goldrausch im Orient!

    Microsoft investiert 17,5 Milliarden US-Dollar in Indiens KI-Infrastruktur. Die größte Investition in Asien soll Indiens digitale Zukunft vorantreiben und das Land als globalen Technologiepartner stärken.

    Für Sie zusammengefasst
    • Microsoft investiert 17,5 Mrd. USD in Indiens KI.
    • Ziel: Indiens digitale Zukunft und Technologiepartnerschaft.
    • Verdopplung der KI-Ausbildung für 20 Millionen Inder.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Microsoft - Nicht OpenAI: Microsoft und der KI-Goldrausch im Orient!
    Foto: Oliver Berg/dpa

    Microsoft setzt auf den indischen Markt und kündigt die bislang größte Investition des Unternehmens in Asien an. Das US-amerikanische Technologieunternehmen will 17,5 Milliarden US-Dollar in die Cloud- und KI-Infrastruktur des Landes stecken, um seine Marktstellung auszubauen und die digitale Zukunft Indiens mitzugestalten. Die Investition wurde am Dienstag nach einem Treffen zwischen Microsoft-CEO Satya Nadella und dem indischen Premierminister Narendra Modi bekannt gegeben.

    Im Rahmen des Vierjahresplans sollen insbesondere hyperskalierbare Infrastrukturen aufgebaut, KI in nationale Plattformen integriert und die Arbeitskräfte auf die Anforderungen der Zukunft vorbereitet werden. Diese neue Investition baut auf dem im Januar angekündigten Engagement von drei Milliarden US-Dollar auf. Nadella betonte, dass Microsoft durch diese Gelder entscheidend zur Schaffung der benötigten Infrastruktur und Fähigkeiten beitragen werde, um Indien in eine KI-getriebene Zukunft zu führen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    29.264,54€
    Basispreis
    30,85
    Ask
    × 8,30
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.016,75€
    Basispreis
    31,45
    Ask
    × 8,21
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Indien, das mit seinen ambitionierten Plänen zur KI-Entwicklung einen globalen Technologiestandard setzen möchte, wird zunehmend zum Magneten für Investitionen aus der Tech-Welt. In den letzten Monaten konnten Google und Amazon Web Services bereits Zusagen in Höhe von 15 beziehungsweise 8 Milliarden US-Dollar für Investitionen in Rechenzentren verzeichnen. Premierminister Modi sieht die Investitionen als Chance, die Jugend Indiens für Innovationen im Bereich der KI zu mobilisieren und das Land zu einem führenden Akteur in der Technologiebranche zu machen.

    Die Microsoft-Investition umfasst nicht nur den Ausbau der Cloud-Infrastruktur, sondern auch eine Verdopplung der Anstrengungen im Bereich der KI-Ausbildung. Bereits im Januar wurde angekündigt, bis 2030 20 Millionen Inder im Bereich KI auszubilden – eine Zahl, die nun verdoppelt wird. Auch die Integration von Microsofts Azure KI-Funktionen in zwei wichtige digitale Plattformen des indischen Ministeriums für Arbeit und Beschäftigung sowie in die Nationale Karriere-Service-Plattform ist Teil des Plans.

    Der indische Minister für Elektronik und Informationstechnologie, Ashwini Vaishnaw, bezeichnete die Investition als klares Signal für den Aufstieg Indiens als verlässlicher globaler Technologiepartner. Bemerkenswert ist, dass diese Investitionen nicht nur in die digitale, sondern zunehmend auch in die KI-Infrastruktur fließen. Das ist ein zukunftsweisender Schritt in der Modernisierung öffentlicher Dienstleistungen.

    Zwar liegt Indien bei fortschrittlichen Technologien wie Halbleitern und KI noch hinter globalen Spitzenreitern wie den USA oder China zurück, doch die riesige Konsumentenbasis und die staatlichen Förderprogramme bieten einen starken Anreiz für internationale Tech-Unternehmen. Insbesondere die "Indien Semiconductor Mission", die Investitionen in Chip-Projekte in Höhe von über 18 Milliarden US-Dollar genehmigt hat, zeigt das langfristige Engagement des Landes in der Technologieentwicklung.

    Mit dieser Investition stärkt Microsoft nicht nur seine Präsenz auf dem indischen Markt, sondern positioniert sich auch als treibende Kraft hinter der technologischen Transformation des Landes.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Microsoft Nicht OpenAI: Microsoft und der KI-Goldrausch im Orient! Microsoft investiert 17,5 Milliarden US-Dollar in Indiens KI-Infrastruktur. Die größte Investition in Asien soll Indiens digitale Zukunft vorantreiben und das Land als globalen Technologiepartner stärken.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     