Nicht OpenAI: Microsoft und der KI-Goldrausch im Orient!

Im Rahmen des Vierjahresplans sollen insbesondere hyperskalierbare Infrastrukturen aufgebaut, KI in nationale Plattformen integriert und die Arbeitskräfte auf die Anforderungen der Zukunft vorbereitet werden. Diese neue Investition baut auf dem im Januar angekündigten Engagement von drei Milliarden US-Dollar auf. Nadella betonte, dass Microsoft durch diese Gelder entscheidend zur Schaffung der benötigten Infrastruktur und Fähigkeiten beitragen werde, um Indien in eine KI-getriebene Zukunft zu führen.

Microsoft setzt auf den indischen Markt und kündigt die bislang größte Investition des Unternehmens in Asien an. Das US-amerikanische Technologieunternehmen will 17,5 Milliarden US-Dollar in die Cloud- und KI-Infrastruktur des Landes stecken, um seine Marktstellung auszubauen und die digitale Zukunft Indiens mitzugestalten. Die Investition wurde am Dienstag nach einem Treffen zwischen Microsoft-CEO Satya Nadella und dem indischen Premierminister Narendra Modi bekannt gegeben.

Indien, das mit seinen ambitionierten Plänen zur KI-Entwicklung einen globalen Technologiestandard setzen möchte, wird zunehmend zum Magneten für Investitionen aus der Tech-Welt. In den letzten Monaten konnten Google und Amazon Web Services bereits Zusagen in Höhe von 15 beziehungsweise 8 Milliarden US-Dollar für Investitionen in Rechenzentren verzeichnen. Premierminister Modi sieht die Investitionen als Chance, die Jugend Indiens für Innovationen im Bereich der KI zu mobilisieren und das Land zu einem führenden Akteur in der Technologiebranche zu machen.

Die Microsoft-Investition umfasst nicht nur den Ausbau der Cloud-Infrastruktur, sondern auch eine Verdopplung der Anstrengungen im Bereich der KI-Ausbildung. Bereits im Januar wurde angekündigt, bis 2030 20 Millionen Inder im Bereich KI auszubilden – eine Zahl, die nun verdoppelt wird. Auch die Integration von Microsofts Azure KI-Funktionen in zwei wichtige digitale Plattformen des indischen Ministeriums für Arbeit und Beschäftigung sowie in die Nationale Karriere-Service-Plattform ist Teil des Plans.

Der indische Minister für Elektronik und Informationstechnologie, Ashwini Vaishnaw, bezeichnete die Investition als klares Signal für den Aufstieg Indiens als verlässlicher globaler Technologiepartner. Bemerkenswert ist, dass diese Investitionen nicht nur in die digitale, sondern zunehmend auch in die KI-Infrastruktur fließen. Das ist ein zukunftsweisender Schritt in der Modernisierung öffentlicher Dienstleistungen.

Zwar liegt Indien bei fortschrittlichen Technologien wie Halbleitern und KI noch hinter globalen Spitzenreitern wie den USA oder China zurück, doch die riesige Konsumentenbasis und die staatlichen Förderprogramme bieten einen starken Anreiz für internationale Tech-Unternehmen. Insbesondere die "Indien Semiconductor Mission", die Investitionen in Chip-Projekte in Höhe von über 18 Milliarden US-Dollar genehmigt hat, zeigt das langfristige Engagement des Landes in der Technologieentwicklung.

Mit dieser Investition stärkt Microsoft nicht nur seine Präsenz auf dem indischen Markt, sondern positioniert sich auch als treibende Kraft hinter der technologischen Transformation des Landes.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



