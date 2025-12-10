Zurückhaltung vor Fed-Entscheidung

Einschätzung von Lechner:





Ich wurde mehrfach darauf angesprochen, was ich persönlich von zwei Mythen halte, die gerade die Runde machen





‼️ Der erste: „Bitcoin gehört inzwischen Regierungen und dem Großkapital.“





Nein.





Bitcoin gehört genau dem, der den privaten Schlüssel hält – nicht dem Staat, nicht BlackRock, nicht sonstwem.





Institutionelle Käufer ändern nichts am Protokoll. Sie ändern nur die Wahrnehmung. Obendrein hält diese Gruppe gerade einmal rund 10% der im Umlauf befindlichen Coins. Mehr Adoption ist kein Kontrollverlust – sie ist der Beweis dafür, dass Bitcoin zu groß geworden ist, um ignoriert oder verboten zu werden.





‼️ Der zweite Mythos ist noch absurder: „Quantencomputer werden Bitcoin zerstören.“





Das klingt spektakulär, ist aber reine Science-Fiction. Falls eines Tages tatsächlich ein Quantencomputer existiert, der heutige Kryptographie bricht, bricht zuerst das gesamte Bankensystem, jede Regierungs-IT, jede militärische Kommunikation zusammen.





Und Bitcoin?





Bei Bitcoin wären ohnehin nur alte Adressen betroffen. Doch Bitcoin macht einfach ein Update.





Ein Soft Fork reicht aus – Bitcoin bleibt exakt das, was es heute ist. Keine Spaltung, kein Reset, kein Drama. Ein stilles Sicherheits-Upgrade, wie wir es schon mehrfach gesehen haben.





Warum also dieser Lärm?





‼️ Weil die Privacy-Coin-Szene dringend ein Narrativ braucht – und nichts verkauft sich besser als Angst.





„Bitcoin ist nicht privat genug! Bitcoin ist unsicher!“





Blödsinn.





Privatsphäre mit Bitcoin existiert längst: Lightning, CoinJoins, UTXO-Management, Layer 2. Nur redet niemand darüber, weil Angst leichter zu verstehen ist als komplexe technische Details.





Und jetzt kommt das, was Cypherpunks und Verschwörungstheoretikern überhaupt nicht gefallen wird:





‼️ Regulierung ist kein Nachteil für Bitcoin – sie ist sein evolutionärer Sieg.





Versteht mich nicht falsch: Ich bin kein Freund, der Regierenden, doch wir werden sie einfach nicht los. Wir müssen mit ihnen leben, so gut es halt geht. Ich bin ein knallharter Pragmatiker.





Bitcoin wird nicht mehr verboten. Dieser Zug ist abgefahren. Staaten wollen ihn regulieren, nicht beseitigen.





Finanzmärkte integrieren ihn. Sogar die Staaten werden es tun.





Und genau das macht Bitcoin antifragil: Er bleibt unabhängig, doch er verschwindet nicht in der Illegalität – ganz im Gegensatz zu Privacy-Coins, die von Exchanges fliegen und politisch unerwünscht sind.





Die Ironie dieser ganzen Debatte ist wunderschön:





‼️Nicht Bitcoin ist bedroht – sondern Projekte, mit denen versucht wird einen besseren Bitcoin zu schaffen.