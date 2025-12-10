    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

    Zurückhaltung vor Fed-Entscheidung

    • Dax vor US-Zinsentscheidung leicht im Minus.
    • Anleger in den USA zeigen Zurückhaltung vor Zinsentscheid.
    • Asiatische Märkte ebenfalls zurückhaltend vor Fed-Entscheid.
    FRANKFURT (dpa-AFX)

    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - LEICHT IM MINUS - Vor der US-Leitzinsentscheidung schalten die Anleger im Dax am Mittwoch offenbar wieder einen Gang runter. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn gut 0,2 Prozent tiefer auf 24.106 Punkte. Tags zuvor hatte sich der Dax in seiner Erholung wieder der Marke von 24.200 Punkten genähert. Dabei rüttelte er auch am Korrekturtrend, der sich seit dem Rekord im Oktober bei 24.771 Punkten ausgebildet hat. Seit dem schwachen Monatsstart mit einem Zwischentief von 23.433 Punkten erholte sich der Dax inzwischen wieder um mehr als 3 Prozent. Es gilt inzwischen wieder als ausgemachte Sache, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins zum dritten Mal in diesem Jahr senken wird. Im November war dies durchaus schon anders, was den Dax zwischenzeitlich sogar auf das tiefste Niveau seit Mai zurückgeworfen hatte.

    USA: - ZURÜCKHALTUNG - Einen Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben es die Anleger an den US-Aktienbörsen ruhig angehen lassen. Der Dow Jones Industrial schloss am Dienstag 0,38 Prozent tiefer bei 47.560,29 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,09 Prozent auf 6.840,51 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es hingegen um 0,16 Prozent nach oben auf 25.668,69 Punkte. Eine weitere Zinssenkung der US-Notenbank Fed um 0,25 Prozentpunkte ist am Markt eingepreist. Inzwischen machen aber Sorgen die Runde, dass die Währungshüter bei ihren weiteren Zinsschritten etwas weniger forsch vorgehen könnten als bisher gedacht.

    ASIEN: - ZURÜCKHALTUNG - Vor dem Leitzinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwochabend haben sich die Anleger an den wichtigsten Börsen Asiens zur Wochenmitte zurückgehalten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 notierte kurz vor dem Handelsende 0,2 Prozent im Minus. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gab um 0,3 Prozent nach, während der stärker von Tech-Werten dominierte Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong zuletzt nahezu unverändert war.

    DAX 24162,65 0,49%
    XDAX 24129,82 0,44%
    EuroSTOXX 50 5718,32 -0,13%
    Stoxx50 4805,48 -0,17%

    DJIA 47560,29 -0,38%
    S&P 500 6840,51 -0,09%
    NASDAQ 100 25668,69 0,16%
    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    Bund-Future 127,43 -0,25% °

    DEVISEN:

    Euro/USD 1,1632 0,05%
    USD/Yen 156,74 -0,10%
    Euro/Yen 182,32 -0,06%
    BITCOIN:

    Bitcoin 92.568 -0,14% (USD, Bitstamp)
    ROHÖL:

    Brent 62,06 +0,12 USD
    WTI 58,36 +0,11 USD
    /mis




    Verfasst von dpa-AFX
