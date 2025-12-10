dpa-AFX Börsentag auf einen Blick
Zurückhaltung vor Fed-Entscheidung
- Dax vor US-Zinsentscheidung leicht im Minus.
- Anleger in den USA zeigen Zurückhaltung vor Zinsentscheid.
- Asiatische Märkte ebenfalls zurückhaltend vor Fed-Entscheid.
FRANKFURT (dpa-AFX)
------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
-------------------------------------------------------------------------------
DEUTSCHLAND: - LEICHT IM MINUS - Vor der US-Leitzinsentscheidung schalten die Anleger im Dax am Mittwoch offenbar wieder einen Gang runter. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn gut 0,2 Prozent tiefer auf 24.106 Punkte. Tags zuvor hatte sich der Dax in seiner Erholung wieder der Marke von 24.200 Punkten genähert. Dabei rüttelte er auch am Korrekturtrend, der sich seit dem Rekord im Oktober bei 24.771 Punkten ausgebildet hat. Seit dem schwachen Monatsstart mit einem Zwischentief von 23.433 Punkten erholte sich der Dax inzwischen wieder um mehr als 3 Prozent. Es gilt inzwischen wieder als ausgemachte Sache, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins zum dritten Mal in diesem Jahr senken wird. Im November war dies durchaus schon anders, was den Dax zwischenzeitlich sogar auf das tiefste Niveau seit Mai zurückgeworfen hatte.
USA: - ZURÜCKHALTUNG - Einen Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben es die Anleger an den US-Aktienbörsen ruhig angehen lassen. Der Dow Jones Industrial schloss am Dienstag 0,38 Prozent tiefer bei 47.560,29 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,09 Prozent auf 6.840,51 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es hingegen um 0,16 Prozent nach oben auf 25.668,69 Punkte. Eine weitere Zinssenkung der US-Notenbank Fed um 0,25 Prozentpunkte ist am Markt eingepreist. Inzwischen machen aber Sorgen die Runde, dass die Währungshüter bei ihren weiteren Zinsschritten etwas weniger forsch vorgehen könnten als bisher gedacht.
ASIEN: - ZURÜCKHALTUNG - Vor dem Leitzinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwochabend haben sich die Anleger an den wichtigsten Börsen Asiens zur Wochenmitte zurückgehalten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 notierte kurz vor dem Handelsende 0,2 Prozent im Minus. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gab um 0,3 Prozent nach, während der stärker von Tech-Werten dominierte Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong zuletzt nahezu unverändert war.
^
DAX 24162,65 0,49%
XDAX 24129,82 0,44%
EuroSTOXX 50 5718,32 -0,13%
Stoxx50 4805,48 -0,17%
DJIA 47560,29 -0,38%
S&P 500 6840,51 -0,09%
NASDAQ 100 25668,69 0,16%
°
------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
-------------------------------------------------------------------------------
RENTEN:
^
Bund-Future 127,43 -0,25% °
DEVISEN:
^
Euro/USD 1,1632 0,05%
USD/Yen 156,74 -0,10%
Euro/Yen 182,32 -0,06%
°
BITCOIN:
^
Bitcoin 92.568 -0,14% (USD, Bitstamp)
°
ROHÖL:
^
Brent 62,06 +0,12 USD
WTI 58,36 +0,11 USD
°
/mis
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bitcoin - BTC~USD
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bitcoin. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Einschätzung von Lechner:
‼️ Der erste: „Bitcoin gehört inzwischen Regierungen und dem Großkapital.“
Nein.
Bitcoin gehört genau dem, der den privaten Schlüssel hält – nicht dem Staat, nicht BlackRock, nicht sonstwem.
Institutionelle Käufer ändern nichts am Protokoll. Sie ändern nur die Wahrnehmung. Obendrein hält diese Gruppe gerade einmal rund 10% der im Umlauf befindlichen Coins. Mehr Adoption ist kein Kontrollverlust – sie ist der Beweis dafür, dass Bitcoin zu groß geworden ist, um ignoriert oder verboten zu werden.
‼️ Der zweite Mythos ist noch absurder: „Quantencomputer werden Bitcoin zerstören.“
Das klingt spektakulär, ist aber reine Science-Fiction. Falls eines Tages tatsächlich ein Quantencomputer existiert, der heutige Kryptographie bricht, bricht zuerst das gesamte Bankensystem, jede Regierungs-IT, jede militärische Kommunikation zusammen.
Und Bitcoin?
Bei Bitcoin wären ohnehin nur alte Adressen betroffen. Doch Bitcoin macht einfach ein Update.
Ein Soft Fork reicht aus – Bitcoin bleibt exakt das, was es heute ist. Keine Spaltung, kein Reset, kein Drama. Ein stilles Sicherheits-Upgrade, wie wir es schon mehrfach gesehen haben.
Warum also dieser Lärm?
‼️ Weil die Privacy-Coin-Szene dringend ein Narrativ braucht – und nichts verkauft sich besser als Angst.
„Bitcoin ist nicht privat genug! Bitcoin ist unsicher!“
Blödsinn.
Privatsphäre mit Bitcoin existiert längst: Lightning, CoinJoins, UTXO-Management, Layer 2. Nur redet niemand darüber, weil Angst leichter zu verstehen ist als komplexe technische Details.
Und jetzt kommt das, was Cypherpunks und Verschwörungstheoretikern überhaupt nicht gefallen wird:
‼️ Regulierung ist kein Nachteil für Bitcoin – sie ist sein evolutionärer Sieg.
Versteht mich nicht falsch: Ich bin kein Freund, der Regierenden, doch wir werden sie einfach nicht los. Wir müssen mit ihnen leben, so gut es halt geht. Ich bin ein knallharter Pragmatiker.
Bitcoin wird nicht mehr verboten. Dieser Zug ist abgefahren. Staaten wollen ihn regulieren, nicht beseitigen.
Finanzmärkte integrieren ihn. Sogar die Staaten werden es tun.
Und genau das macht Bitcoin antifragil: Er bleibt unabhängig, doch er verschwindet nicht in der Illegalität – ganz im Gegensatz zu Privacy-Coins, die von Exchanges fliegen und politisch unerwünscht sind.
Die Ironie dieser ganzen Debatte ist wunderschön:
‼️Nicht Bitcoin ist bedroht – sondern Projekte, mit denen versucht wird einen besseren Bitcoin zu schaffen.
Genau so wie ich fertig habe mit der ungleichen Behandlung hier. Da beleidigen sich die Leute hier aufs Übelste. Das darf offensichtlich sein.
Wenn aber einer vehement gegen den BTC ist, dann geht das nicht, er wird gesperrt und wieder gesperrt.
Die Objektivität ist nicht gegeben - man muss sich hier von Anzeigen finanzieren, ich verstehe das ja. Es ist eine riesige Push-BTC-Community. Andere Kryptos haben längst ihr Hoch hinter sich, BTC wird konsequent folgen.
Lassen wir das so stehen und wünschen allen schöne Festtage, was auch immer mit dem BTC passieren wird.
ja sicher wird der BitCoin implodieren, denn er ist faktisch nichts wert - es wird ihm nur ein Wert zugeschrieben von Leuten die davon profitieren. Es sind Bits und Bytes im Nirvana des Internets. Und nur wenn du jemanden findest der mehr bezahlt als den Preis zu dem du gekauft hast machst du Gewinn. Wenn aber alle - wie Saylor - den BitCoin auf ein Konto legen und ihm beim steigen zusehen wollen, dann kommt auch kein Handel zustande, weil man mit dem Ding ja nichts machen kann, als irgendwo parken.