    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple
    193 Aufrufe 193 0 Kommentare 0 Kommentare

    KI-Boom treibt Umsatz des Chipfertigers TSMC weiter an

    Für Sie zusammengefasst
    • TSMC Umsatz steigt um 25% auf 343,6 Mrd TWD.
    • KI-Rechenzentren treiben Nachfrage nach Chips an.
    • Umsatz im Vergleich zum Vormonat um 6,5% gesunken.
    KI-Boom treibt Umsatz des Chipfertigers TSMC weiter an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HSINCHU (dpa-AFX) - Der taiwanesische Chip-Auftragsfertiger TSMC profitiert weiterhin kräftig vom weltweiten Ausbau von KI-Rechenzentren. Im November schnellte der Umsatz im Jahresvergleich um rund ein Viertel auf 343,6 Milliarden Taiwan-Dollar (9,5 Mrd Euro) nach oben, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Im Vergleich zum Vormonat Oktober ergibt sich allerdings ein Minus von 6,5 Prozent.

    Chipentwickler wie Nvidia und AMD , die ihre Chips auch von TSMC herstellen lassen, können die Nachfrage weiter nur schwer bedienen. So bauen Tech-Unternehmen unvermindert weltweit gigantische Rechenzentren in hohem Tempo, da KI-Anwendungen viel Rechenleistung verschlingen./mis/stk

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    202,76€
    Basispreis
    1,55
    Ask
    × 10,46
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    167,99€
    Basispreis
    1,52
    Ask
    × 10,32
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 190 auf Tradegate (10. Dezember 2025, 07:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +1,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,85 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 251,67USD. Von den letzten 6 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 215,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +35,51 %/+73,33 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Apple - 865985 - US0378331005

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Apple. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    KI-Boom treibt Umsatz des Chipfertigers TSMC weiter an Der taiwanesische Chip-Auftragsfertiger TSMC profitiert weiterhin kräftig vom weltweiten Ausbau von KI-Rechenzentren. Im November schnellte der Umsatz im Jahresvergleich um rund ein Viertel auf 343,6 Milliarden Taiwan-Dollar (9,5 Mrd Euro) nach …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     