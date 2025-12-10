Texas Instruments mit bevorstehendem Aufwärtssignal

Nach der mehrwöchigen Talfahrt nähert sich die Aktie nun der oberen Begrenzung des Trendkanals – ein charttechnisch wichtiger Bereich. Im längerfristigen Wochenchart ist die aktuelle Aufwärtsbewegung bislang nur die erste „Welle“. Technisch wären jedoch mindestens drei Wellen typisch, um eine stabile Erholung zu bestätigen.

Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch über die Marke von 186,00 US-Dollar, würde dies den Weg für eine zweite Aufwärtsbewegung in Richtung 208,15 US-Dollar freimachen. Für kurzfristig orientierte Anleger könnte das ein attraktives Setup darstellen.

Begrenzte Aussagekraft durch langjährige Seitwärtsphase

Weil sich die Aktie seit 2021 jedoch in einer breiten Seitwärtsrange bewegt, lassen sich derzeit keine langfristigen Trendsignale ableiten. Die übergeordnete Richtung bleibt also begrenzt vorhersehbar.

Risiken: Wichtige Unterstützung darf nicht brechen

Kritisch wäre ein unerwarteter Kursrutsch unter 152,00 US-Dollar. Dann würde der seit 2015 bestehende langfristige Aufwärtstrend verletzt – und das könnte automatisch Stopp-Loss-Verkäufe auslösen, die den Kurs schnell in Richtung 139,48 US-Dollar drücken. Eine solche Bewegung hätte vermutlich auch mittel- bis langfristig spürbare Folgen.

Trading-Strategie:

1. Long-Positionen über 186,00 US-Dollar eröffnen. Stopp bei 174,00 US-Dollar platzieren. Kursziele bei 208,15/221,69 US-Dollar.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Texas Instruments Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU5436 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,21 - 1,22 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 166,4411 US-Dollar Basiswert: Texas Instrumen Inc. KO-Schwelle: 166,4411 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 180,64 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 208,15 US-Dollar Hebel: 12,72 Kurschance: + 180 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU26QK Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,53 - 1,54 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 198,0102 US-Dollar Basiswert: Texas Instruments Inc. KO-Schwelle: 198,0102 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 180,64 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,06 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.