DAX weiter im Aufwind

Ein besonders wichtiger Orientierungspunkt ist derzeit der 50-Tage-Durchschnitt, der dem DAX im Falle eines Rückgangs als mögliches Sprungbrett für den nächsten Anlauf auf neue Rekorde dienen könnte.

Wichtig zu wissen: Leitzinsen der Fed und langfristige Kapitalmarktzinsen bewegen sich nicht immer gleich. Während die Leitzinsen vor allem die kurzfristigen Finanzierungskosten beeinflussen, wirken sich die langfristigen Anleihezinsen stärker auf die gesamte Wirtschaft aus. Trotzdem würde eine Zinssenkung der Fed tendenziell Rückenwind für die Aktienmärkte bedeuten – und könnte diese sogar auf neue Höchststände treiben. Beim DAX deutet sich das bereits an.

Damit es zu neuen Rekorden kommen kann, müsste der Index allerdings nachhaltig über 24.480 Punkte steigen. Dann wäre der Weg frei zum bisherigen Rekord bei 24.771 Punkten – und sogar ein Jahresendziel von rund 24.960 Punkten rückt in greifbare Nähe.

Wichtige Unterstützungen bei Rücksetzern

Auf der Unterseite kann der DAX jederzeit in Richtung des 50-Tage-Durchschnitts bei 23.856 Punkten zurückfallen. Sollte die Korrektur stärker ausfallen, liegen weitere stabile Unterstützungen bei 23.675 und 23.476 Punkten. Diese Zonen gelten als mögliche Startpunkte für eine neue Aufwärtsbewegung.

Risiko: Fed könnte Erwartungen enttäuschen

Viele Ökonomen warnen jedoch davor, dass die Fed die Zinsen vorschnell senkt. Sollten die Währungshüter also weniger liefern, als die Finanzmärkte derzeit erwarten, könnte das zu Enttäuschungen führen – und entsprechend auch die Aktienmärkte belasten.

Aktuelle Lage

DAX bei 24.172 Punkten

VDAX wieder im Normbereich

Wahrscheinlichkeit für Fed-Zinssenkung jetzt bei 89,6 Prozent Tagesanalyse: RSI: um 62 - Buy MACD: 53 - Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ins bullische Lager gewechselt Fear& Greed Index bei 36 auf "Fear" Ein weiterer Zinsschritt am 10. Dezember in den USA erwartet! Anlaufmarken nach oben bei 24.200 / 24.345 / 24.479 und 24.639 Punkten, nach unten bei 24.000 / 23.834 / 23.675 und 23.476 Punkten. Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe auf wackeligen Füßen - Jahresendrallye könnte noch zünden! VDAX-New Angstlevel wieder normal VDAX-New der Deutschen Börse (08. Dezember 2025): Bei 16,29% (fallend) (Vortag: 15,94%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsideen: 1. Buy-Limit-Position bei 23.000 Punkten eröffnet, Stopp bei 22.800 Punkten. Neues Kursziel bei 24.200 Punkten - geschlossen! 2. Stop-Buy-Position über 23.880 Punkten eröffnen, Stopp bei 23.650 Punkten. Kursziel 24.200 Punkte - geschlossen! 4. Buy-Limit-Position um EMA 50 bei 23.855 Punkten platzieren, Stopp unter 23.585 Punkten. Kursziele 24.480 Punkte - NEU 4. Stop-Buy-Position über 24.500 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.155 Punkten. Kursziele 24.771 Punkte Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

DAX Performance Index (1h-Chart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU59N0 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,40 - 9,41 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 23.240,00 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 23.240,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.172,30 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 24.500 Punkte Hebel: 25,67 Kurschance: + 35 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY5G8V Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,36 - 9,37 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.077,37 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 25.077,37 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.172,30 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 25,76 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

