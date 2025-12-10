MercadoLibre kämpft um seinen Aufwärtstrend

Zwar konnte die kräftige Verkaufswelle Mitte November zunächst abgewehrt werden, doch auf der Oberseite fehlt es der Aktie momentan klar an neuen Käufern. Genau das macht die Lage heikel. Fällt der Kurs unter 1.935 US-Dollar, könnte dies einen deutlicheren Abverkauf in Gang setzen – mit möglichen Rücksetzern auf 1.723 US-Dollar und sogar bis zum 200-Wochen-Durchschnitt bei 1.711 US-Dollar.

Eine solche Entwicklung würde charttechnisch eher für weiter fallende Kurse sprechen und könnte für eher spekulativ orientierte Anleger ein Signal für eine Positionierung auf der Verkäuferseite sein.

Aufwärtspotenzial nur bei klarer Erholung

Auf der anderen Seite hat die Aktie grundsätzlich noch Chancen auf eine Erholung – doch dafür müsste sie deutlich über den 50-Wochen-Durchschnitt bei 2.169 US-Dollar steigen. Erst dann wäre ein erneuter Test der Oktoberhochs bei 2.428 US-Dollar realistisch.

Technisches Fazit

Der aktuelle Kursbereich gilt aus technischer Sicht als neutral, die Signale kippen jedoch zunehmend in eine negative Richtung. Die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Ausverkauf nimmt zu – vor allem, wenn wichtige Unterstützungen nach unten brechen.

Trading-Strategie:

1. Short-Positionen unter 1.935 US-Dollar eröffnen. Stopp über 2.080 US-Dollar platzieren. Kursziele bei 1.723/1.711 US-Dollar.

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

MercadoLibre Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU5UKB Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,34 - 1,46 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 1.899,4189 US-Dollar Basiswert: MercadoLibre Inc. KO-Schwelle: 1.899,4189 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 2.062,00 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 12,18 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU49FN Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,23 - 1,24 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 2.202,1226 US-Dollar Basiswert: MercadoLibre Inc. KO-Schwelle: 2.202,1226 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 2.062,00 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 1.711 US-Dollar Hebel: 14,28 Kurschance: + 200 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.