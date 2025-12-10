Nordex winkt Turbinen-Auftrag vom nordamerikanischen Versorger Alliant Energy
- Nordex erhält Zuschlag für Kooperation mit Alliant Energy.
- Lieferung von bis zu 190 Delta4000-Turbinen geplant.
- Inbetriebnahme in Iowa für 2028 und 2029 vorgesehen.
HAMBURG/WEST BRANCH (dpa-AFX) - Der Windturbinen-Hersteller Nordex hat Aussicht auf einen weiteren Auftrag. Das Unternehmen erhielt den Zuschlag für eine Kooperation mit dem nordamerikanischen Energieversorger Alliant Energy. Diesem soll Nordex bis zu 190 Turbinen seiner Delta4000-Anlagen vom Typ N133 und N163 für große Projekte im Bundesstaat Iowa und anderen Gegenden im Mittleren Westen der USA liefern, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Zuvor müssten allerdings noch die nötigen behördlichen Genehmigungen eingeholt werden, hieß es, der Auftrag sei bisher noch nicht verbindlich. Angaben zum Auftragswert machte der Konzern nicht.
Sollten die Behörden die Kooperation mit Alliant Energy durchwinken, will Nordex Turbinen mit einer Gesamtkapazität von bis zu 1.060 Megawatt direkt vor Ort an seinem Standort in West Branch in Iowa fertigen. Die Inbetriebnahme ist den Angaben zufolge für die Jahre 2028 und 2029 geplant./tav/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,05 % und einem Kurs von 26,82 auf Tradegate (10. Dezember 2025, 08:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +2,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,08 %.
Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 6,66 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Nordex Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 31,00EUR was eine Bandbreite von -45,85 %/+11,91 % bedeutet.
