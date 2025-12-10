Nordex winkt Turbinen-Auftrag vom nordamerikanischen Versorger Alliant Energy

HAMBURG/WEST BRANCH (dpa-AFX) - Der Windturbinen-Hersteller Nordex hat Aussicht auf einen weiteren Auftrag. Das Unternehmen erhielt den Zuschlag für eine Kooperation mit dem nordamerikanischen Energieversorger Alliant Energy. Diesem soll Nordex bis zu 190 Turbinen seiner Delta4000-Anlagen vom Typ N133 und N163 für große Projekte im Bundesstaat Iowa und anderen Gegenden im Mittleren Westen der USA liefern, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Zuvor müssten allerdings noch die nötigen behördlichen Genehmigungen eingeholt werden, hieß es, der Auftrag sei bisher noch nicht verbindlich. Angaben zum Auftragswert machte der Konzern nicht.

Sollten die Behörden die Kooperation mit Alliant Energy durchwinken, will Nordex Turbinen mit einer Gesamtkapazität von bis zu 1.060 Megawatt direkt vor Ort an seinem Standort in West Branch in Iowa fertigen. Die Inbetriebnahme ist den Angaben zufolge für die Jahre 2028 und 2029 geplant./tav/stk