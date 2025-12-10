    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCircus AktievorwärtsNachrichten zu Circus
    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare

    Circus SE: Erfolgreiche Kapitalerhöhung mit 2,42 Mio. neuen Aktien

    Circus SE stärkt ihre Finanzbasis: Mit frischem Kapital aus einer erfolgreichen Aktienplatzierung treibt das Unternehmen die Serienproduktion seines Embodied AI-Systems CA-1 voran.

    Circus SE: Erfolgreiche Kapitalerhöhung mit 2,42 Mio. neuen Aktien
    Foto: adobe.stock.com
    • Circus SE hat erfolgreich eine Kapitalerhöhung durchgeführt und 2.418.820 neue Aktien zu einem Preis von 12,20 EUR pro Aktie platziert.
    • Der Bruttoemissionserlös beträgt rund 30 Millionen EUR, der für die Beschleunigung der Großserienproduktion und Lieferungen des Embodied AI-Systems CA-1 sowie für Unternehmenszwecke verwendet wird.
    • Die neuen Aktien werden voraussichtlich am oder um den 15. Dezember 2025 in den Handel an der Münchner Wertpapierbörse aufgenommen.
    • Die Platzierung wurde unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre durchgeführt, mit Beteiligung von CEO Nikolas Bullwinkel, CFO Fabian Becker und bestehenden Aktionären.
    • Die Platzierung wurde von Cantor als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner sowie Baader als Joint Bookrunner begleitet.
    • Die Veröffentlichung ist nur für bestimmte Zielgruppen in ausgewählten Jurisdiktionen bestimmt und darf nicht in den USA, Kanada, Australien, Japan oder anderen rechtswidrigen Regionen verbreitet werden.

    Der Kurs von Circus lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,40 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 12,700EUR das entspricht einem Plus von +1,20 % seit der Veröffentlichung.


    Circus

    +17,27 %
    -1,93 %
    -35,20 %
    -13,61 %
    -61,28 %
    +1.068,00 %
    ISIN:DE000A2YN355WKN:A2YN35





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Circus SE: Erfolgreiche Kapitalerhöhung mit 2,42 Mio. neuen Aktien Circus SE stärkt ihre Finanzbasis: Mit frischem Kapital aus einer erfolgreichen Aktienplatzierung treibt das Unternehmen die Serienproduktion seines Embodied AI-Systems CA-1 voran.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     