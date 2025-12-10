Circus SE: Erfolgreiche Kapitalerhöhung mit 2,42 Mio. neuen Aktien
Circus SE stärkt ihre Finanzbasis: Mit frischem Kapital aus einer erfolgreichen Aktienplatzierung treibt das Unternehmen die Serienproduktion seines Embodied AI-Systems CA-1 voran.
- Circus SE hat erfolgreich eine Kapitalerhöhung durchgeführt und 2.418.820 neue Aktien zu einem Preis von 12,20 EUR pro Aktie platziert.
- Der Bruttoemissionserlös beträgt rund 30 Millionen EUR, der für die Beschleunigung der Großserienproduktion und Lieferungen des Embodied AI-Systems CA-1 sowie für Unternehmenszwecke verwendet wird.
- Die neuen Aktien werden voraussichtlich am oder um den 15. Dezember 2025 in den Handel an der Münchner Wertpapierbörse aufgenommen.
- Die Platzierung wurde unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre durchgeführt, mit Beteiligung von CEO Nikolas Bullwinkel, CFO Fabian Becker und bestehenden Aktionären.
- Die Platzierung wurde von Cantor als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner sowie Baader als Joint Bookrunner begleitet.
- Die Veröffentlichung ist nur für bestimmte Zielgruppen in ausgewählten Jurisdiktionen bestimmt und darf nicht in den USA, Kanada, Australien, Japan oder anderen rechtswidrigen Regionen verbreitet werden.
Der Kurs von Circus lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 12,550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,40 % im Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 12,700EUR das entspricht einem Plus von +1,20 % seit der Veröffentlichung.
