    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTaiwan Semiconductor Manufacturing AktievorwärtsNachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing

    Neuer Favorit

    1993 Aufrufe 1993 0 Kommentare 0 Kommentare

    "Nicht alles auf Nvidia" – Starstrategin setzt auf TSMC als KI-Gewinner

    Ellen Hazen rät Anlegern, im KI-Boom weniger auf Nvidia und stärker auf den Chipfertiger TSMC als langfristigen Gewinner zu setzen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger sollten TSMC statt Nvidia bevorzugen.
    • KI-Boom birgt Blasenrisiko, aber solide Grundlagen.
    • TSMC als Schlüsselpartner für Chipproduktion etabliert.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Neuer Favorit - "Nicht alles auf Nvidia" – Starstrategin setzt auf TSMC als KI-Gewinner
    Foto: David Chang/EPA/dpa

    Der Höhenflug der künstlichen Intelligenz an den Börsen ist ungebrochen – doch die Debatte über Überbewertungen, wachsenden Wettbewerb und geopolitische Risiken wird lauter. Während viele Anleger weiterhin nahezu reflexartig auf Nvidia setzen, empfiehlt eine Marktstrategin nun einen alternativen Ansatz: Investoren sollten laut Ellen Hazen, Chief Market Strategist und Portfoliomanagerin bei F.L. Putnam Investment Management, verstärkt auf Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) schauen.

    "Der KI-Trade bleibt stark, aber Nvidia ist nicht der einzige Weg", sagte Hazen. TSMC sei für sie seit Jahren eine der überzeugendsten Möglichkeiten, um am globalen KI-Boom zu profitieren.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    200,99€
    Basispreis
    1,46
    Ask
    × 10,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    167,76€
    Basispreis
    1,56
    Ask
    × 10,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    KI-Boom mit Blasenrisiko

    Hazen räumte ein, dass die massiven Investitionen in künstliche Intelligenz fast zwangsläufig zu einer gewissen Überhitzung führen dürften. "Es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Blase geben", sagte sie. Gleichzeitig relativierte sie die Risiken: Anders als zur Zeit der Dotcom-Blase Ende der 1990er-Jahre oder beim Eisenbahnboom des 19. Jahrhunderts sei die aktuelle Entwicklung deutlich solider unterfüttert.

    Ein entscheidender Unterschied: Der Großteil der KI-Investitionen werde nicht über riskante Fremdfinanzierung gestemmt. Zudem seien die hohen Bewertungen vieler Technologietitel in erster Linie das Ergebnis realen Gewinnwachstums – nicht bloßer Zukunftsfantasien.

    TSMC als Rückgrat der globalen Chipindustrie

    Während Nvidia mit seinen KI-Beschleunigern weltweit Schlagzeilen macht, arbeitet TSMC im Hintergrund als unverzichtbarer Produktionspartner. Der taiwanische Konzern fertigt Chips für nahezu alle großen Namen der Branche – darunter Nvidia, Apple und AMD. Diese Unternehmen entwerfen ihre Prozessoren selbst, besitzen aber keine eigenen hochmodernen Fabriken.

    Genau darin sieht Hazen den entscheidenden Wettbewerbsvorteil: TSMC verfügt heute über einen technologischen Vorsprung, den kaum ein Rivale einholen kann. "Früher hatte das Unternehmen mehr Konkurrenz im Foundry-Geschäft, doch in den vergangenen zehn Jahren ist diese praktisch verschwunden. Heute ist niemand auch nur annähernd auf Augenhöhe bei der Fertigungstechnologie", sagte sie.

    Diese dominante Stellung macht TSMC aus Sicht vieler Investoren zu einer Art "Infrastrukturwert" der KI-Revolution – unabhängig davon, welcher Chipdesigner am Ende das Rennen macht.

    Starke Zahlen treiben die Aktie

    Die Börse honoriert diese Schlüsselposition bereits. Die TSMC-Aktie ist in diesem Jahr um mehr als 52 Prozent gestiegen, angetrieben von der explodierenden Nachfrage nach Hochleistungsprozessoren für Rechenzentren und KI-Anwendungen.

    Besonders deutlich zeigt sich der KI-Einfluss in den jüngsten Geschäftszahlen: Im dritten Quartal entfielen 57 Prozent des Konzernumsatzes auf den Bereich High Performance Computing, der KI- und 5G-Anwendungen umfasst. Damit ist dieses Segment inzwischen der mit Abstand größte Umsatztreiber des Unternehmens.

    Absicherung gegen mögliche Nvidia-Rückschläge

    Ein weiterer zentraler Punkt in Hazens Argumentation: Selbst wenn Nvidia Marktanteile verlieren sollte – etwa an Googles eigene TPUs oder andere spezialisierte KI-Chips – profitiere TSMC weiterhin. Denn auch diese alternativen Prozessoren müssten in hochmodernen Fabriken gefertigt werden.

    "Wenn Nvidia beginnt, Marktanteile an andere zu verlieren, dann sitzt TSMC trotzdem an der Quelle, weil sie die Chips herstellen", so Hazen. Für Investoren bedeute das eine strategische Absicherung gegen technologische Verschiebungen innerhalb der KI-Landschaft.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Neuer Favorit "Nicht alles auf Nvidia" – Starstrategin setzt auf TSMC als KI-Gewinner Ellen Hazen rät Anlegern, im KI-Boom weniger auf Nvidia und stärker auf den Chipfertiger TSMC als langfristigen Gewinner zu setzen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     