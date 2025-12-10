    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRTL Group AktievorwärtsNachrichten zu RTL Group

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan senkt RTL auf 'Underweight' - Ziel 34 Euro

    • JPMorgan senkt RTL-Kursziel auf 34 Euro.
    • Aktien von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft.
    • Sorgen um KI-Verwerfungen übertrieben, sagen Experten.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für RTL leicht gesenkt auf 34 Euro und die Aktien von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Insgesamt würden die Sorgen vor Verwerfungen durch Künstliche Intelligenz (KI) zu hoch gehängt und ihre Chancen verkannt, schrieben Daniel Kerven und Lara Simpson in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf 2026 für Europas Medienbranche. Diesbezüglich favorisieren sie Relx, Universal Media, Pearson und Publicis. RTL und die Aktien des französischen Senders M6 sehen sie pessimistisch. Die Experten kürzten ihre Schätzungen für die Werbeeinnahmen, befürchten Konkurrenz durch die Fußballweltmeisterschaft und halten die Bewertungen für recht ausgereizt. Bei RTL kappten sie auch ihre Dividendenprognose und gehen davon aus, dass RTL seine Abonnenten-Ziele für 2026 zurückschrauben muss./ag/zb

    RTL Group

    -2,13 %
    -3,45 %
    -2,57 %
    -12,02 %
    +22,43 %
    -19,98 %
    -19,38 %
    -58,98 %
    -12,53 %
    ISIN:LU0061462528WKN:861149

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RTL Group Aktie

    Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,67 % und einem Kurs von 32,35 auf Tradegate (10. Dezember 2025, 08:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RTL Group Aktie um -3,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von RTL Group bezifferte sich zuletzt auf 5,01 Mrd..

    RTL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,9400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -9,94 %/+8,70 % bedeutet.


    Rating: Underweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 34 Euro

