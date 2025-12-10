JPMorgan senkt RTL auf 'Underweight' - Ziel 34 Euro

Auch noch mal ganz schön zum nach lesen..... um was es hier beim ARP geht 😊





Netto-Finanzschulden

Die RTL Group hatte am 30. September 2025 Netto-Finanzschulden in Höhe von -71 Millionen Euro (31. Dezember 2024: -492 Millionen Euro). Am 6. Mai 2025 hat die RTL Group die Dividende für das Geschäftsjahr 2024 in Höhe von 387 Millionen Euro ausgezahlt (2,50 Euro je Aktie). Am 1. Juli 2025 erhielt die RTL Group 1,1 Milliarden Euro aus dem Verkauf von RTL Nederland.





Aktienrückkäufe

Am 27. Juni 2025 gab die RTL Group den Erwerb von Sky Deutschland (DACH) bekannt. Der Kaufpreis setzt sich aus 150 Millionen Euro in bar und einer variablen Komponente zusammen, die an die Kursentwicklung der RTL-Group-Aktie gekoppelt ist. Die potenzielle variable Komponente kann von Comcast, der Muttergesellschaft von Sky, jederzeit innerhalb von fünf Jahren nach Abschluss der Transaktion ausgelöst werden, sofern der Aktienkurs der RTL Group 41 Euro übersteigt, vorbehaltlich bestimmter Anpassungen. Die variable Vergütung ist auf 377 Millionen Euro begrenzt. Die RTL Group kann diese entweder in RTL-Group-Aktien, in bar oder in einer Kombination aus beidem begleichen.

Aktienrückkäufe ermöglichen der RTL Group einen Bestand an eigenen Aktien aufzubauen, der zur vollständigen oder teilweisen Begleichung der potenziellen variablen Komponente aus der Sky-Deutschland-Transaktion oder für andere zukünftige Akquisitionen verwendet werden kann.

Im September 2025 hat die RTL Group insgesamt 3.166.052 RTL-Group-Aktien zu einem Preis von 37,85 Euro je Aktie im Rahmen eines öffentlichen Aktienrückkaufangebots erworben. In der zugehörigen Pressemitteilung vom 15. September 2025 hatte die RTL Group bereits angekündigt, den Aktienrückkauf durch Transaktionen am offenen Markt fortsetzen zu wollen.

Heute startet die RTL Group ein weiteres Aktienrückkaufprogramm von bis zu 833.948 RTL-Group-Aktien für insgesamt 29,2 Millionen Euro durch Transaktionen am offenen Markt – dies entspricht einem maximalen Kaufpreis von 35 Euro je Aktie. Das Rückkaufprogramm startet am 18. November 2025 und endet spätestens am 11. März 2026. Damit würde das Gesamtvolumen des Aktienrückkaufs rund 4 Millionen Aktien umfassen, was dem ursprünglichen Ziel des Aktienrückkaufangebots entspricht.

Das Aktienrückkaufprogramm wird von einer Bank durchgeführt, die ihre Handelsentscheidungen hinsichtlich des Zeitpunkts des Aktienkaufs unabhängig von und ohne Einflussnahme durch die RTL Group trifft.





https://company.rtl.com/export/sites/rtlunited/de/media/overview/press-releases-and-news/quarterly-statement-january-to-september-2025/



