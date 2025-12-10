    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTUI AktievorwärtsNachrichten zu TUI
    Tui zahlt erste Dividende seit Corona

    Für Sie zusammengefasst
    • Tui zahlt erstmals seit Corona wieder Dividende.
    • 10 Cent je Aktie nach Gewinnsprung im Geschäftsjahr.
    • Umsatzsteigerung von 2-4% für neues Geschäftsjahr geplant.
    Tui zahlt erste Dividende seit Corona
    Foto: Soeren Stache - dpa-Zentralbild/dpa

    HANNOVER (dpa-AFX) - Der Reisekonzern Tui will seinen Aktionären erstmals seit seinem Existenzkampf in der Corona-Krise wieder eine Dividende zahlen. Nach einem Gewinnsprung im abgelaufenen Geschäftsjahr sollen sie 10 Cent je Anteilsschein erhalten, wie das im MDax gelistete Unternehmen bei der Vorstellung seiner Jahresbilanz in Hannover mitteilte. Für das neue Geschäftsjahr bis Ende September 2026 setzt sich Vorstandschef Sebastian Ebel beim Umsatz eine währungsbereinigte Steigerung um 2 bis 4 Prozent zum Ziel. Der bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) soll um 7 bis 10 Prozent steigen.

    Im abgelaufenen Geschäftsjahr bis Ende September steigerte Tui den Umsatz um gut vier Prozent auf 24,2 Milliarden Euro, wie der Konzern bereits im November mitgeteilt hatte. Der bereinigte operative Gewinn legte um neun Prozent auf gut 1,4 Milliarden Euro zu. Auf die Aktionäre entfiel ein Überschuss von rund 636 Millionen Euro, gut ein Viertel mehr als im Vorjahr.

    Die Aktionäre sollen auch in den kommenden Jahren wieder mit Dividenden rechnen können: Für das laufende Geschäftsjahr und darüber hinaus will Tui 10 bis 20 Prozent des bereinigten Gewinns je Aktie an die Anteilseigner ausschütten./stw/mis

    TUI

    -4,38 %
    +3,40 %
    +18,84 %
    +2,02 %
    -1,08 %
    -5,34 %
    -39,01 %
    -80,82 %
    +21,54 %
    ISIN:DE000TUAG505WKN:TUAG50

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 29.714 auf Ariva Indikation (10. Dezember 2025, 08:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +3,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 4,10 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,500EUR. Von den letzten 6 Analysten der TUI Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +48,51 %/+11,39 % bedeutet.




    Community Beiträge zu TUI - TUAG50 - DE000TUAG505

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über TUI. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der TUI-Aktie, spekulative Einflussfaktoren, technische Muster, Umsätze, Short-Positionen sowie die zukünftige Dividendenpolitik und deren Stichtage. Die Diskussion umfasst auch Erwartungen an Kurssteigerungen und Reaktionen auf Unternehmenszahlen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TUI eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene Werte
    Tui zahlt erste Dividende seit Corona Der Reisekonzern Tui will seinen Aktionären erstmals seit seinem Existenzkampf in der Corona-Krise wieder eine Dividende zahlen. Nach einem Gewinnsprung im abgelaufenen Geschäftsjahr sollen sie 10 Cent je Anteilsschein erhalten, wie das im MDax …
