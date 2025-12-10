Tui zahlt erste Dividende seit Corona
- Tui zahlt erstmals seit Corona wieder Dividende.
- 10 Cent je Aktie nach Gewinnsprung im Geschäftsjahr.
- Umsatzsteigerung von 2-4% für neues Geschäftsjahr geplant.
HANNOVER (dpa-AFX) - Der Reisekonzern Tui will seinen Aktionären erstmals seit seinem Existenzkampf in der Corona-Krise wieder eine Dividende zahlen. Nach einem Gewinnsprung im abgelaufenen Geschäftsjahr sollen sie 10 Cent je Anteilsschein erhalten, wie das im MDax gelistete Unternehmen bei der Vorstellung seiner Jahresbilanz in Hannover mitteilte. Für das neue Geschäftsjahr bis Ende September 2026 setzt sich Vorstandschef Sebastian Ebel beim Umsatz eine währungsbereinigte Steigerung um 2 bis 4 Prozent zum Ziel. Der bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) soll um 7 bis 10 Prozent steigen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr bis Ende September steigerte Tui den Umsatz um gut vier Prozent auf 24,2 Milliarden Euro, wie der Konzern bereits im November mitgeteilt hatte. Der bereinigte operative Gewinn legte um neun Prozent auf gut 1,4 Milliarden Euro zu. Auf die Aktionäre entfiel ein Überschuss von rund 636 Millionen Euro, gut ein Viertel mehr als im Vorjahr.
Die Aktionäre sollen auch in den kommenden Jahren wieder mit Dividenden rechnen können: Für das laufende Geschäftsjahr und darüber hinaus will Tui 10 bis 20 Prozent des bereinigten Gewinns je Aktie an die Anteilseigner ausschütten./stw/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 29.714 auf Ariva Indikation (10. Dezember 2025, 08:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +3,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,84 %.
Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 4,10 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,500EUR. Von den letzten 6 Analysten der TUI Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +48,51 %/+11,39 % bedeutet.
In der Höhe enttäuschend, dennoch ein wichtiges Signal.
ab 2025/26