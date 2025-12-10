JPMORGAN stuft ProSiebenSat.1 auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 7,60 auf 7,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Insgesamt würden die Sorgen vor Verwerfungen durch Künstliche Intelligenz (KI) zu hoch gehängt und ihre Chancen verkannt, schrieben Daniel Kerven und Lara Simpson in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf 2026 für Europas Medienbranche. Diesbezüglich favorisieren sie Relx, Universal Media, Pearson und Publicis. RTL und M6 sehen sie pessimistisch, ProSiebenSat.1 aber positiv. Der Werbemarkt in Deutschland könnte sich erholen. Zudem könnte der Medienkonzern Media for Europe (MFE), der seit Kurzem etwas mehr als drei Viertel der Anteile hält, weitere Aktien der Münchner am Markt kaufen. ProSiebenSat.1 selbst könnte Flaconi, Around Home oder Jochen Schweizer versilbern./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 22:50 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 01:01 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 4,68EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 08:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Daniel Kerven

Analysiertes Unternehmen: ProSiebenSat.1

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7,90

Kursziel alt: 7,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



