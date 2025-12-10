Amazon setzt auf Indien: 35 Milliarden US-Dollar für KI

Mit den neuen Mitteln erhöht sich das Gesamtvolumen der bisherigen Amazon-Investitionen in Indien auf nahezu 75 Milliarden US-Dollar. In den vergangenen Jahren hat der Konzern bereits rund 40 Milliarden US-Dollar in Logistikzentren, Rechenzentren, Zahlungsinfrastruktur und den Ausbau seiner E-Commerce-Plattform gesteckt.

Bis zum Jahr 2030 will Amazon mehr als 35 Milliarden US-Dollar in Indiens Cloud- und Künstliche-Intelligenz-Infrastruktur investieren. Das kündigte Amazon am Mittwoch auf dem firmeneigenen Smbhav Summit in Neu-Delhi an. Die Zusage kommt inmitten eines intensiven Wettbewerbs globaler Tech-Giganten um Marktanteile im schnell wachsenden indischen Digitalmarkt.

KI, Digitalisierung und Exporte im Fokus

Laut Unternehmensangaben sollen die neuen Investitionen gezielt in KI-gestützte Digitalisierung, Exportförderung sowie den Aufbau neuer Arbeitsplätze fließen. Amazon betont, dass die Mittel eng an die wirtschaftspolitischen Prioritäten der indischen Regierung gekoppelt seien, insbesondere an den Aufbau eines leistungsfähigen heimischen KI-Ökosystems.

Bis 2030 rechnet der Konzern mit der Schaffung von rund einer Million zusätzlicher Arbeitsplätze. Darunter fallen direkte, indirekte, saisonale und sogenannte induzierte Jobs entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Gleichzeitig erwartet Amazon eine Vervierfachung der über die Plattform abgewickelten Exporte auf ein Volumen von rund 80 Milliarden US-Dollar. Rund 15 Millionen kleine und mittelständische Unternehmen in Indien sollen laut Konzern von neuen KI-Anwendungen profitieren.

Indiens digitale Wirtschaft als globaler Wachstumstreiber

Der Vorstoß unterstreicht Amazons langfristige Strategie, Indien zu einem der wichtigsten Wachstumsmotoren außerhalb Nordamerikas zu machen. Das Land zählt mit über 1,4 Milliarden Einwohnern zu den größten digitalen Konsumentenmärkten der Welt. Die Zahl der Internetnutzer wächst rasant, ebenso wie die Nachfrage nach Cloud-Diensten, digitalen Zahlungsmodellen und KI-basierten Anwendungen.

Amazon hat in den vergangenen Jahren massiv in den Ausbau seiner physischen Infrastruktur investiert. Dazu zählen neue Fulfillment-Zentren, AWS-Rechenzentren sowie die Stärkung des eigenen Zahlungsdienstes Amazon Pay. Die nun angekündigten Milliarden sollen diese Strukturen technologisch auf das nächste Niveau heben.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 196,2EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 08:51 Uhr) gehandelt.





