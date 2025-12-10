    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsBenzin RohstoffvorwärtsNachrichten zu Benzin
    Ölpreise stabilisieren sich nach Rutsch

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise stabilisieren sich nach Wochenverlusten.
    • Brent-Preis steigt auf 62,08 USD, WTI auf 58,40 USD.
    • Rückgang der US-Ölreserven stützt die Preise.
    Foto: Emphyrio - pixabay

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch die Verluste seit Beginn der Woche vorerst gestoppt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar stieg um 14 Cent auf 62,08 US-Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Januar legte um 15 Cent auf 58,40 Dollar zu.

    Gestützt wurden die Notierungen durch die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl um 4,8 Millionen Barrel verzeichnet hatte. Sinkende Ölreserven in der größten Volkswirtschaft der Welt stützen in der Regel die Ölpreise. Am Nachmittag werden die offiziellen Daten der US-Regierung zu den Lagerbeständen erwartet, die für neue Impulse sorgen könnten.

    In den ersten beiden Handelstagen der Woche war die Sorge vor einem zu hohen Angebot an Rohöl auf dem Weltmarkt wieder stärker in den Vordergrund gerückt. Die Ölpreise wurden am Dienstagabend zeitweise etwa zwei Dollar je Barrel tiefer gehandelt als am Freitag./jkr/mis





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
