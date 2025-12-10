    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDelivery Hero AktievorwärtsNachrichten zu Delivery Hero

    AKTIE IM FOKUS

    Delivery Hero erholen sich weiter - Fokus auf Wertsteigerung

    Für Sie zusammengefasst
    • Delivery Hero Aktie erholt sich um 7% vorbörslich.
    • Fokus auf Wertsteigerung und strategische Optionen.
    • Regulatorische Hürden könnten Verkäufe erschweren.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktie von Delivery Hero hat am Mittwoch vorbörslich mit deutlichen Erholungsgewinnen auf Aussagen des Essenlieferdienstes zu möglichen weiteren Verkäufen von Unternehmensteilen reagiert. Sie legte auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um etwas mehr als 7 Prozent auf 21,41 Euro zu. Allerdings hat sie im bisherigen Börsenjahr knapp 27 Prozent an Wert eingebüßt.

    Nach der jüngsten Kursschwäche zwischen Mitte September bis Mitte November hieß es von dem MDax -Unternehmen am Dienstagabend in einem Brief an die Aktionäre: Das Management wolle den Fokus auf Wertsteigerungen durch operative und finanzielle Verbesserungen legen und auch strategische Optionen prüfen. Konkret nannte Delivery Hero etwa die Evaluierung strategischer Partnerschaften sowie die Prüfung von Kapitalmarkttransaktionen für Ländergesellschaften.

    Erst kürzlich hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass Delivery Hero unter dem Druck von Großaktionären stehe, wegen der zunehmenden Konsolidierung in der Lieferbranche eine strategische Überprüfung durchzuführen und einen Verkauf des Unternehmens oder von Geschäftsteilen in Betracht zu ziehen. Nun reagiere Delivery Hero auf diesen Druck, sagte ein Händler.

    Analystin Monique Pollard von der US-Bank Citigroup zeigte sich nicht überrascht von der vorbörslich positiven Aktienreaktion. Sie wies jedoch darauf hin, dass regulatorische Beschränkungen potenzielle Verkäufe von Vermögenswerten an wichtige Wettbewerber in Schlüsselmärkten erschweren könnten. Dabei erinnerte sie an die Vereinbarung, dass das US-Unternehmen Uber das taiwanesische Geschäft von Delivery Hero habe kaufen wollen, die aber angesichts der nicht erteilten Genehmigung der dortigen Wettbewerbsbehörde, aufgekündigt worden war./ck/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Delivery Hero Aktie

    Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 29.771 auf Ariva Indikation (10. Dezember 2025, 08:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Delivery Hero Aktie um +9,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,61 %.

    Die Marktkapitalisierung von Delivery Hero bezifferte sich zuletzt auf 6,25 Mrd..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -4,81 %/+90,39 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
