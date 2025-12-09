    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht

    Volkswagen

    Proaktiv gegen die Herausforderungen!

    Der Volkswagen-Konzern plant laut Vorstandschef Oliver Blume Investitionen in Höhe von 160 Milliarden Euro bis zum Jahr 2030. Der Schwerpunkt des aktuellen Ausgabenplans liegt auf Deutschland und Europa und umfasst unter anderem Produkte, Technologien, Produktionsstätten sowie Infrastruktur. Gleichzeitig sollen Zukunftstechnologien wie Batteriezellen, Software und autonomes Fahren gefördert werden. Bezüglich eines möglichen Werks der Tochtergesellschaft Audi in den USA erklärte Blume, dass eine Entscheidung maßgeblich von einer umfassenden finanziellen Unterstützung durch die amerikanische Regierung abhänge. Bislang liege eine solche Unterstützung jedoch nicht vor. In der Region Nordamerika erzielte der Konzern 2024 einen Anteil von rund 21 Prozent am Gesamtumsatz.

    Zum Chart

    Die Volkswagen-Aktie (VW) befand sich seit Mitte März 2021 in einem Abwärtstrend. In diesem Zeitraum hat das Papier rund 62 Prozent an Wert verloren. Das Tief von 78,86 Euro wurde am 29. November 2024 erreicht. Seitdem ist der Kurs jedoch wieder deutlich gestiegen und lag zum gestrigen Schlusskurs bei 106,60 Euro. Der seit Mitte April 2024 bestehende Abwärtstrend wurde durchbrochen und eine Bodenbildung eingeleitet. Die aus der Bodenbildung resultierende Seitwärtsrange ist vom Widerstand bei 104,50 Euro und der Unterstützung bei 87,72 Euro eingefasst. Aktuell wurde der Widerstand bei 104,50 Euro überwunden. Ob diese Entwicklung nachhaltig sein wird, entscheiden die folgenden Handelstage. Die Bullen sind momentan bei den deutschen Autotiteln am Ruder, nachdem die Politik unter anderem die Subventionen für Elektroautos verlängert hat und das Aus für Verbrenner im Jahr 2035 wahrscheinlich nach hinten verschoben wird. Die US-Zollpolitik und der Wettbewerb im deflationären China sollten aber auf den Umsätzen lasten. Aktuell hat es den Anschein, als ob sich VW an die härteren Rahmenbedingungen am Weltmarkt anpasst, was von den Marktteilnehmern mit Kursaufschlägen goutiert wird. Die schnelle Abschätzung über die Kennzahl PEGY für das Jahr 2026 (KGV/(Gewinnwachstum + Dividendenrendite) ergibt den Wert 0,14, wobei jeder Wert kleiner als 1 eine Unterbewertung andeutet.

    Volkswagen AG VZ. (Tageschart in Euro)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 112,85 // 127,65 Euro
    Unterstützungen: 104,50 // 97,84 Euro

    Fazit

    Der Aktienkurs von Volkswagen notiert wieder fester, wobei eine kurze Abschätzung im Rahmen der Kennzahl PEGY eine Unterbewertung ergibt. Es warten große Herausforderungen, wo auch einiges schiefgehen könnte.

    Mit einem Open End Turbo Long (WKN JT7U9L) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie der Volkswagen AG in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,64 profitieren. Das Ziel sei bei 120,70 US-Dollar angenommen (4,31 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 27 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

    Dieser könnte beim Basiswert bei 95,80 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 1,82 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

    Strategie für steigende Kurse
    WKN: JT7U9L Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 2,90 – 2,92 Euro Emittent: JP Morgan
    Basispreis: 77,66 Euro Basiswert: Volkswagen AG VZ.
    KO-Schwelle: 77,66 Euro akt. Kurs Basiswert: 106,60 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel: 4,31 Euro
    Hebel: 3,64 Kurschance: + 48 Prozent
    Quelle J.P. Morgan

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest





    Ingmar Königshofen
    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

    ➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
    Telegram Gruppen-Name: ik_invest

    Verfasst von Ingmar Königshofen
