Proaktiv gegen die Herausforderungen!

Der Volkswagen-Konzern plant laut Vorstandschef Oliver Blume Investitionen in Höhe von 160 Milliarden Euro bis zum Jahr 2030. Der Schwerpunkt des aktuellen Ausgabenplans liegt auf Deutschland und Europa und umfasst unter anderem Produkte, Technologien, Produktionsstätten sowie Infrastruktur. Gleichzeitig sollen Zukunftstechnologien wie Batteriezellen, Software und autonomes Fahren gefördert werden. Bezüglich eines möglichen Werks der Tochtergesellschaft Audi in den USA erklärte Blume, dass eine Entscheidung maßgeblich von einer umfassenden finanziellen Unterstützung durch die amerikanische Regierung abhänge. Bislang liege eine solche Unterstützung jedoch nicht vor. In der Region Nordamerika erzielte der Konzern 2024 einen Anteil von rund 21 Prozent am Gesamtumsatz.

Die Volkswagen-Aktie (VW) befand sich seit Mitte März 2021 in einem Abwärtstrend. In diesem Zeitraum hat das Papier rund 62 Prozent an Wert verloren. Das Tief von 78,86 Euro wurde am 29. November 2024 erreicht. Seitdem ist der Kurs jedoch wieder deutlich gestiegen und lag zum gestrigen Schlusskurs bei 106,60 Euro. Der seit Mitte April 2024 bestehende Abwärtstrend wurde durchbrochen und eine Bodenbildung eingeleitet. Die aus der Bodenbildung resultierende Seitwärtsrange ist vom Widerstand bei 104,50 Euro und der Unterstützung bei 87,72 Euro eingefasst. Aktuell wurde der Widerstand bei 104,50 Euro überwunden. Ob diese Entwicklung nachhaltig sein wird, entscheiden die folgenden Handelstage. Die Bullen sind momentan bei den deutschen Autotiteln am Ruder, nachdem die Politik unter anderem die Subventionen für Elektroautos verlängert hat und das Aus für Verbrenner im Jahr 2035 wahrscheinlich nach hinten verschoben wird. Die US-Zollpolitik und der Wettbewerb im deflationären China sollten aber auf den Umsätzen lasten. Aktuell hat es den Anschein, als ob sich VW an die härteren Rahmenbedingungen am Weltmarkt anpasst, was von den Marktteilnehmern mit Kursaufschlägen goutiert wird. Die schnelle Abschätzung über die Kennzahl PEGY für das Jahr 2026 (KGV/(Gewinnwachstum + Dividendenrendite) ergibt den Wert 0,14, wobei jeder Wert kleiner als 1 eine Unterbewertung andeutet.

Volkswagen AG VZ. (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Der Aktienkurs von Volkswagen notiert wieder fester, wobei eine kurze Abschätzung im Rahmen der Kennzahl PEGY eine Unterbewertung ergibt. Es warten große Herausforderungen, wo auch einiges schiefgehen könnte. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JT7U9L) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie der Volkswagen AG in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,64 profitieren. Das Ziel sei bei 120,70 US-Dollar angenommen (4,31 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 27 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 95,80 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 1,82 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JT7U9L Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,90 – 2,92 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 77,66 Euro Basiswert: Volkswagen AG VZ. KO-Schwelle: 77,66 Euro akt. Kurs Basiswert: 106,60 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 4,31 Euro Hebel: 3,64 Kurschance: + 48 Prozent Quelle J.P. Morgan

