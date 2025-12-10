    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNintendo AktievorwärtsNachrichten zu Nintendo

    Chipkrise eskaliert

    Rekordstart bröckelt: Plötzlicher Preisschock gefährdet diesen Konsolenhit!

    Steigende Chippreise drücken Nintendo an die Börsenkante. Der Switch-2-Hype bröckelt, Rabatte verunsichern den Markt und Fans zahlen plötzlich drauf.

    Chipkrise eskaliert - Rekordstart bröckelt: Plötzlicher Preisschock gefährdet diesen Konsolenhit!
    Foto: Unsplash

    Nintendo verliert an der Börse spürbar an Wert. Die Aktie schloss an der Nasdaq mit einem Minus von 4,75 Prozent bei 75,25 US-Dollar und erreichte damit den niedrigsten Stand seit Mai. Auslöser sind stark steigende Kosten für zentrale Komponenten des neuen Switch-2-Modells. TrendForce meldet, dass der Preis für die zwölf Gigabyte Arbeitsspeicher im laufenden Quartal um 41 Prozent kletterte. Auch der verbaute NAND-Speicher wurde nahezu 8 Prozent teurer.

    ISIN:JP3756600007WKN:864009

    Diese Entwicklung belastet die Margen und könnte die Nachfrage bremsen, weil sich auch das Zubehör verteuert. Die Switch-2-Disponenz schwindet bereits an den Märkten. Seit Beginn des Dezembers verlor Nintendo an sieben von acht Handelstagen und büßte rund vierzehn Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung ein. Parallel warnen PC-Hersteller wie Dell und HP vor möglichen Preiserhöhungen im kommenden Jahr.

    Fans müssen bereits mehr zahlen

    Branchenanalyst Pelham Smithers beschreibt, wie die Speicherkrise bei den Kunden ankommt: "Der Anstieg der NAND-Preise beginnt sich nun auch deutlich auf die Preise für Express-SD-Karten auszuwirken. Eine 256 GB Express-SD-Karte kostet bei Amazon 89,99 US-Dollar. Dies sind effektiv Kosten, die Nintendo an die Spieler weitergegeben hat."

    Er hält zusätzliche Speicherkarten für unverzichtbar, da der eingebaute Speicher des Switch-2-Modells knapp bemessen sei. Spiele großer Anbieter wie Electronic Arts würden dadurch "effektiv 20 US-Dollar mehr kosten", weil Anwender zusätzliche Speicherkapazität benötigen.

     

    Frühe Rabatte schüren Zweifel

    Ein weiteres Warnsignal kommt aus dem Handel. Die Switch 2 startete zwar zunächst so stark wie keine Konsole zuvor, doch Smithers zeigt sich irritiert über schnelle Preisnachlässe. "Eine der Überraschungen rund um den Black Friday war, dass das Nintendo Switch 2 und Mario Kart World-Bundle online mit einem Rabatt von 50 US-Dollar angeboten wurde – was im Grunde bedeutete, dass man das Mario Kart-Spiel umsonst bekam", sagt er. Er betont, dass solch frühe Rabatte unmittelbar vor der Hauptsaison untypisch seien und Fragen zur nachhaltigen Nachfrage aufwerfen.

    Unsichere Aussichten

    Die Kombination aus explodierenden Chippreisen, höheren Zubehörkosten und ungewöhnlich schnellen Rabatten verdunkelt die Perspektiven des Switch-2-Launches. Der einstige Hoffnungsträger für das Weihnachtsgeschäft droht nun zum Risiko für Nintendos Ergebnis zu werden.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Verfasst von Redakteur Saskia Reh
