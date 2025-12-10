JD.com schnappt sich 450 Millionen Dollar-Immobilie – Was steckt dahinter?

Wie JD.com am Mittwoch bestätigte, hat sich der chinesische E-Commerce-Riese mit Lai Sun Development auf den Kauf einer 50-prozentigen Beteiligung am CCB Tower in Hongkong für 3,5 Milliarden Hongkong-Dollar, umgerechnet 449,74 Millionen US-Dollar, geeinigt. Der CCB Tower ist ein 27-stöckiges Bürogebäude im Stadtzentrum des asiatischen Finanzzentrums. Laut der Einreichung wird der Deal Lai Sun Development einen geschätzten Netto-Cashflow von rund 2,4 Milliarden Hongkong-Dollar (308,43 Millionen US-Dollar) bescheren. Dies wird dem Unternehmen helfen, seine Verschuldung zu reduzieren und seine Finanzlage zu stärken.

Das E-Commerce-Unternehmen erklärte diesbezüglich in einer Stellungnahme: "JD.com ist weiterhin zuversichtlich, was seine Geschäftsaussichten in Hongkong angeht." Laut den eingereichten Unterlagen wird der Deal voraussichtlich im Januar abgeschlossen. Wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person mitteilte, wird JD.com das Gebäude als Bürogebäude nutzen. Diese Nachricht folgt auf die Vereinbarung zwischen der Alibaba Group und ihrer Fintech-Tochter Ant Group, im Rahmen ihres globalen Expansionsplans die obersten Etagen eines Büroturms in bester Lage in Hongkong für rund 925 Millionen US-Dollar zu erwerben.

Die Aktie von JD.com ist seit Jahresbeginn mehr als 24 Prozent im Minus und wird mit 12,59 Euro bewertet. Die Aktie von Lai Sun Development ist seit Jahresbeginn zehn Prozent im Minus und wird mit 0,63 Hongkong-Dollar bewertet.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion