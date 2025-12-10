    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJD.com AktievorwärtsNachrichten zu JD.com

    Hongkong-Präsenz wird gestärkt

    JD.com schnappt sich 450 Millionen Dollar-Immobilie – Was steckt dahinter?

    Wie JD.com bekanntgab, hat das Unternehmen eine 50-prozentige Beteiligung am CCB Tower in Hongkong für 3,5 Milliarden Hongkong-Dollar gekauft, um seine Präsenz in der Region zu stärken.

    • JD.com kauft 50% am CCB Tower für 3,5 Mrd. HKD.
    • Deal stärkt Präsenz in Hongkong und reduziert Schulden.
    • Abschluss des Kaufs voraussichtlich im Januar 2024.
    JD.com schnappt sich 450 Millionen Dollar-Immobilie – Was steckt dahinter?
    Foto: Sipa USA | SOPA Images - picture alliance

    Wie JD.com am Mittwoch bestätigte, hat sich der chinesische E-Commerce-Riese mit Lai Sun Development auf den Kauf einer 50-prozentigen Beteiligung am CCB Tower in Hongkong für 3,5 Milliarden Hongkong-Dollar, umgerechnet 449,74 Millionen US-Dollar, geeinigt. Der CCB Tower ist ein 27-stöckiges Bürogebäude im Stadtzentrum des asiatischen Finanzzentrums. Laut der Einreichung wird der Deal Lai Sun Development einen geschätzten Netto-Cashflow von rund 2,4 Milliarden Hongkong-Dollar (308,43 Millionen US-Dollar) bescheren. Dies wird dem Unternehmen helfen, seine Verschuldung zu reduzieren und seine Finanzlage zu stärken.

    Das E-Commerce-Unternehmen erklärte diesbezüglich in einer Stellungnahme: "JD.com ist weiterhin zuversichtlich, was seine Geschäftsaussichten in Hongkong angeht." Laut den eingereichten Unterlagen wird der Deal voraussichtlich im Januar abgeschlossen. Wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person mitteilte, wird JD.com das Gebäude als Bürogebäude nutzen. Diese Nachricht folgt auf die Vereinbarung zwischen der Alibaba Group und ihrer Fintech-Tochter Ant Group, im Rahmen ihres globalen Expansionsplans die obersten Etagen eines Büroturms in bester Lage in Hongkong für rund 925 Millionen US-Dollar zu erwerben.

    JD.com

    -0,98 %
    -0,39 %
    -7,58 %
    -11,88 %
    -31,91 %
    -54,53 %
    -62,46 %
    -11,29 %
    +63,60 %
    ISIN:US47215P1066WKN:A112ST

    Lai Sun Development

    +1,52 %
    +3,08 %
    +0,75 %
    -4,96 %
    -22,99 %
    -66,33 %
    -87,50 %
    -81,90 %
    +252,63 %
    ISIN:HK0000356821WKN:A2DWVT

    Die Aktie von JD.com ist seit Jahresbeginn mehr als 24 Prozent im Minus und wird mit 12,59 Euro bewertet. Die Aktie von Lai Sun Development ist seit Jahresbeginn zehn Prozent im Minus und wird mit 0,63 Hongkong-Dollar bewertet. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion 



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Hongkong-Präsenz wird gestärkt JD.com schnappt sich 450 Millionen Dollar-Immobilie – Was steckt dahinter? Wie JD.com bekanntgab, hat das Unternehmen eine 50-prozentige Beteiligung am CCB Tower in Hongkong für 3,5 Milliarden Hongkong-Dollar gekauft, um seine Präsenz in der Region zu stärken.
